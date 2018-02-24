Azerbaycanlıların Milli Kongresi Başkanı Babayev: “Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluğu bozmaya çalışan güçler var”

Azerbaycanlıların Milli Kongresi Başkanı Ali Babayev, “Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluğu bozmaya çalışan güçler var” dedi.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan Kvira basın salonunda açıklama yapan Gürcistan Azerbaycanlıların Milli Kongresi Başkanı Ali Babayev: "Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluğu, ortaklığı ve işbirliğini bozmaya çalışan güçler var“ ifadelerini kullandı.
Gürcistan Azerbaycanlıların Milli Kongresi (GAMG ) Başkanı Babayev açıklamalarında devam eden projelerin önemine de vurgu yaptı. Babayev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı gibi projelerin yanı sıra bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin ortak yürüttüğü Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) ve Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) projelerinin üç ülke arasındaki önemine vurgu yaptı. Babayev ayrıca bu projelerin Avrupa ve Asya’nın sosyo- ekonomik kalkınmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Sadece üç ülke için değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasında ve bölgesel güvenliğin restorasyonunda önemli bir rol oynuyor. Maalesef, bu gelişmeyi istemeyen güçler var. Bu güçler, yerel medya aracılığıyla Azerbaycan ve Türkiye hakkında yanlış bilgi yaymaktadır” şeklinde konuştu.
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