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Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

CHP'de işler karıştı, son dakika açıklamalar art arda geliyor. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, kurultay çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'bir hesabı olduğunu' iddia etti. Bayır bu iddiasını "Bugünkü genel merkez yapısının kendisine 4. dönem şans vermeyeceğini düşünmüş olabilir. Elbette herkes için bu işin bir finali var" dedi.

Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu, olağanüstü kurultay kararını partinin belli kurumları tarafından alınabileceğini belirtti.

YEREL SEÇİM SONRASI

24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce söylediği 'parti genel başkanlığına aday olmayacağım' sözlerinin bugün tartışılır duruma geldiğine dikkati çeken Bayır, şöyle devam etti:

"Parti de bir değişim söz konusuysa bunu partinin kurumları 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler geçer geçmez masaya yatırıp değerlendirmeye alabilir. Yerel seçim öncesi kurultayı talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir. Bunu doğru bulmam yeni küskünler yaratır ve bize 4 ay kaybettirir."

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA ELEŞTİRİ

Bayır, CHP'de bir genel başkanlık sorunun olmadığını ama genel başkan yardımcılarının daha çok sahadan gelen isimlerden oluşmasını istedi.

Partide değişimi isteyen az sayıda bir kesimin olduğunu aktaran Bayır, "Bu kesim yıllardır CHP'ye oy vermiş. CHP kimliğinde kurultay delegesi değil, sadece genel başkan değiştiğinde iktidar olacağına inanan bir kesim. Ben 36 yıldır siyasetin içindeyim 8 genel başkan gördüm. Bir genel başkan değiştiğinde partinin iktidar olduğunu da 36 yıldır görmedim" ifadesini kullandı.

'KOCAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI ŞIK DEĞİL'

Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı değişim açıklamasını ise şık bulmadığını belirtti.

"Partiyi yöneten belediye başkanları olmamalı" diyen Bayır, "Benim kişisel düşüncem herhalde yerel yönetimlere yönelik bir hesabı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü genel merkez yapısının kendisi 3 dönemdir bu işi yapıyor 4. dönem kendisine şans vermeyeceğini düşünmüş olabilir. Saygı duymak lazım. Elbette herkes için bu işin bir finali var" dedi.

Seçim çalışmaları için 60 gündür sokaklarda olduğuna değinen Bayır, Kocaoğlu'nun çağrısının örgüt tarafından destek bulamayacağına inandığını aktardı.

Bayır, parti içinde herkesin kendi işini doğru yapması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl ki örgüt Sayın Aziz Bey'in çalışacağı genel sekreteri, İZSU Genel Müdürü ya da şirketlerinin genel müdürlerine seçmiyorsa, Aziz Bey kendi ekibiyle çalışıyorsa partinin genel başkanı da kendi ekibiyle çalışmak ister. Aynı genel başkan kendisini 2 kere büyükşehir belediye başkanı ilan etti. Bir belediye başkanı çıkıp böyle beyanat verirse bunun arkası kesilmez."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Kocaoğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
İZMİRİ BOK GÖTÜRÜYOR BİNALAR EŞKİ HARABE BEYRUT GİBİ AZ YATIRIM YAPIN MİLLETİN BİNALARINA DIŞ ŞIVALARINA BARİ EL AT KÖYLERDEN FARKI KALMIYOR BİNALAR YIKILACAK DÖKÜLÜYOR AZ ÇEVRE DÜZENLEME YAP YAZIK İZMİR HALKINA YAHU
@ardaank istanbul ankara 10 numara..bir yağmur yağıyor ankaraya resmen deniz ayağına kadar gelmiş oluyor..bu fırsatı kaçırma sende gel..ankarada denize girersin..
istanbula bekleriz burayı görüp izmir'e kaçarsın.Trafik,ev kirası,vs..İzmir,ıstanbul'un yanında cennetir.
İzmir'in altını üstüne getiren vasıfsız, vizyonsuz ve beceriksiz bir yöneticidir aziz kocaoğlu ! Tramvay hattı bildiğin taksi gibi , dur kalk, yavaş ilerle, trafikte takılmalar oluyor ve hattın güzergahında var olan eshot seferleri iptal ! Yahu adam tramvay alternatif olarak yapılmadı mı ? Alternatif demek tramvay durur başka ulaşım araçları ile de yolcu taşımacılığı devam eder ! Ama siz anca ihaleler aşırın !!!
cadı kazanı gibi kaynıyor hala kurumsal parti fiye balon ucuruyorsunuz 80 yıl ikdidar olmamış bu kurumsal kimin eli kimin cebinde bilen yok ayıp ayıp
Ve bunlara bu millet ülkeyi gelin yönetin diyecek ha?
ÇOCUKLARA TACİZ VAR DİYORUZ, ENFLASYON DİYORUZ, SOĞAN DİYORUZ, FAİZLER ARTTI DİYORUZ, ÇOCUK GELİNLER VAR DİYORUZ, EĞİTİM SİSTEMİ DİYORUZ, ADAM BİNA DİYOR....
bu chp aynı brezilya dizileri gibi..entrika..aşk.. hile..kuyu kazmalar............bir parti olduklarını ne zaman anlayacaklar
CHP nin hangi belediye başkanı başarılı Allah Aşkına söyleyin, Ama ne yazık ki hep ört-pas ederek geçiştiriyorlar. Bir tek Eskişehir var. Yılmaz hoca kendi insani yönüyle her iktidardan aynı desteği alarak başarıyor. Zira AKP li de seviyor, MHP li de.
Boş laftan başka hiç bir şey yaptığınız yok, bundan sonra hiç bir şekilde yerel seçimlerde oyumu chp ye vermem, bu yönetim gitmedikçe .
36 yıldır siyasetteyim 8 genel başkan gördüm ama hiç başkan değiştiğinde partinin iktidar olduğunu görmedim diyor. Bu demektir ki biz içimizde adam gibi lider birini bulup genel başkan yapamıyoruz. Kendi kendinizi belli ediyorsunuz bu laflarla. Atamızın kemikleri sızlıyordur...
Bir izmirli olarak değişim ilk senden baslamalı kocaoğlu.İzmirin durumu su an perişan..
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