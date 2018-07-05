Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu, olağanüstü kurultay kararını partinin belli kurumları tarafından alınabileceğini belirtti.

YEREL SEÇİM SONRASI

24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce söylediği 'parti genel başkanlığına aday olmayacağım' sözlerinin bugün tartışılır duruma geldiğine dikkati çeken Bayır, şöyle devam etti:

"Parti de bir değişim söz konusuysa bunu partinin kurumları 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler geçer geçmez masaya yatırıp değerlendirmeye alabilir. Yerel seçim öncesi kurultayı talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir. Bunu doğru bulmam yeni küskünler yaratır ve bize 4 ay kaybettirir."

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA ELEŞTİRİ

Bayır, CHP'de bir genel başkanlık sorunun olmadığını ama genel başkan yardımcılarının daha çok sahadan gelen isimlerden oluşmasını istedi.

Partide değişimi isteyen az sayıda bir kesimin olduğunu aktaran Bayır, "Bu kesim yıllardır CHP'ye oy vermiş. CHP kimliğinde kurultay delegesi değil, sadece genel başkan değiştiğinde iktidar olacağına inanan bir kesim. Ben 36 yıldır siyasetin içindeyim 8 genel başkan gördüm. Bir genel başkan değiştiğinde partinin iktidar olduğunu da 36 yıldır görmedim" ifadesini kullandı.