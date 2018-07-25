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"B planımız yok, adayımız Akşener"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray: - "Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, Sayın Akşener üzerine"

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos'ta yapılacağını ve Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, Sayın Akşener üzerine." dedi.

Genel Sekreter Çıray, bugün yapılan partinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çıray, Divan'ı 12 Ağustos'ta yapılacak kurultay çalışmaları için topladıklarına işaret ederek, toplantıda, divan üyelerinin kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Akşener'in bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "partisinin olağanüstü kurultayda aday olmayacağı" açıklamasını divan toplantısında öğrendiklerini belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Toplantıyı yaparken biz, Meral Akşener'in bugünkü paylaşımı Twitter'a düştü. Biz de oradan haberdar olduk. Bunun üzerine konuyu tekrar değerlendirdik. Başkanlık divanı toplantısında grubu temsilen, Grup Başkanımız Ahat Andican da vardı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda grup ve başkanlık divanı olarak tek adayımızın Meral Akşener olduğunu tekrar teyit ettik."

- Demokratik bir parti

İYİ Parti'nin demokratik bir parti olduğunu, Akşener aday olsa da başka adayların çıkabileceğini ve bunu saygıyla karşılayacaklarını aktaran Çıray, "Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, sayın Akşener üzerine." ifadesini kullandı.

- Kongre 12 Ağustos'ta, ATO Congresium'da

Çıray, kurultay sürecinin başladığını ve kurultayın 12 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacağını kaydetti.

Akşener, partisinin pazar günü gerçekleştirilen Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmalar üzerine olağanüstü kongre kararı almış ve kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray

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