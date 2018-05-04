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Baba ve oğul milletvekili aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti milletvekili aday adayı olan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak (52) ile avukat oğlu Mehmet Enes Devebacak (25), yarın yapılacak eğilim yoklamasında, 14 kişilik aday listesine girmek için yarışacak.

Baba ve oğul milletvekili aday adayı oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti milletvekili aday adayı olan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak (52) ile avukat oğlu Mehmet Enes Devebacak (25), yarın yapılacak eğilim yoklamasında, 14 kişilik aday listesine girmek için yarışacak. Her ikisi de 1'inci bölgeden aday adayı olan baba ve oğlu ilçeleri ziyaret ederek parti üyelerinden oy istedi.
AK Parti İzmir milletvekili aday adayı olan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak ile oğlu Mehmet Enes Devebacak, eğilim yoklaması öncesi partide teşkilattan vize alabilmek için ilçeleri dolaştı. Baba ve oğlu 1'inci bölgeden aday adaylıklarıyla birbirlerine rakip oldu. Konyalılardan aday olması yönünde yoğun talep aldığını ifade eden müteahhit Yusuf Devebacak, "İzmir'de yoğun bir Konyalı kitlesi var. Yıllardan beri Konyalılar da bir Konyalı vekilin olmasını istiyor. Konyalılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek başkanları, benim aday olmamı istedi. Ben de aday oldum. Oğlum da genç bir hukukçu ve siyasete yatkınlığı var. O da aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza bağlılığını ve sadakatini bildirmek için adaylık başvurusu yaptı" dedi.
Avukat Mehmet Enes Devebacak ise Konyalıların bu ülkenin çimentosu olduğu bilinciyle hareket ettiğini, partisinin gençlere verdiği değeri görünce aday adayı olduğunu söyledi.

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Baba ve oğul milletvekili aday adayı oldu

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