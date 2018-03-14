Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte Bafra Kapıkaya bölgesine yapılması planlanan ‘yamaç paraşütü tesisi’ projesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulmasına karar verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı meclis toplantısı Büyükşehir Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyonlardan meclise havale edilen 51 madde görüşüldü. Görüşülen maddelerden 49’u oy birliği ile kabul edilirken, 2 madde ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi

Yapılacak turizm atılımları hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, “Bugün meclisimizdeki 9 gündem maddesi OKA’ya sunduğumuz projelerle alakalı. Samsun’da turizme katkı sağlamak amacıyla düşündüğümüz projeleri OKA’ya sunuyoruz. Her daire başkanlığımız 1 proje yaparak OKA’dan hibe katkısı istedi. Bu projeleri de mecliste gündeme aldık. Projelerin hepsine katkı alacağız diye bir şey yok. Bu ay başvuruların sonu. OKA’daki yetkililer projeleri değerlendirecekler. Hibe katkısı beklediğimiz projelerden bir tanesi de yamaç paraşütü tesisi yapımıyla alakalı. Bafra’da Kapıkaya bölgesi var. Orası Samsun-Sinop yoluna 10 km yukarıda, baraj gölünün üstünde. Oranın hava akımı, diğer yerlerden farklı. Yamaç paraşütçüleri aşağıya atladığında belli bir mesafe alçaldıktan sonra tekrar kolayca yükselebiliyorlar. Yamaç paraşütçüleri de Kapıkaya’nın bu anlamda Türkiye’nin sayılı yerlerden bir tanesi olduğunu söylediler. Paraşütçüler, 200 metre yükseklikten atlıyor, 50 metreye kadar iniyor, tekrar 200 metreye kadar yükseliyor. Çok ilginç bir yer. Oranın yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı olması için desteklenmesi gerekiyor. O anlamda oranın turizme kazandırılması için bir tesis yapılması noktasında maddeyi meclisimizden geçirdik. Biz ve Bafra Belediyesi de projeyi destekliyor. Geçen sene burada festival de yapıldı. Çok iyi geri dönüşler aldık. Bu projeleri, şehrin turizm atağına katkı vermek amacıyla yapıyoruz” dedi.

Ayrıca mecliste alınan kararlarla birlikte komisyonlardan havale edilen “Gülsan Sanayi Sitesi’nin, Toybelen ve Çobanözü’ne taşınması” maddesi, “Afrin’deki harekatta şehit ve gazi olan Samsunluların isminin cadde ve sokaklara verilmesi” maddesi ve “Alaçam ve Yakakent’e hizmet verecek yeni devlet hastanesinin yapılması” maddesi gibi 51 madde meclisten geçirilerek karara bağlandı.

Öte yandan bir süredir Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bağısız meclis üyesi olarak görev yapan Recep Güleroğlu, Mücahit Uydu ve Ali Şener İYİ Parti’ye geçti.