Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

Meclis Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu hazırladığı raporu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.
TBMM Divan Salonu'nda Komisyon Başkanı İsmail Bilen ve komisyon üyelerini kabul eden Kahraman, raporu inceledi ve çalışmanın kapsamlı ve muhtevasının zengin olduğunu belirtti. Kahraman, rapordan çok sayıda kurumun faydalanacağını vurgulayarak, katkı sunanlara teşekkür etti.
Bilen de komisyon çalışmalarına değinerek, tüm paydaşların görüş ve önerilerini dinlediklerini aktardı.
Bağcılıkla geçinenlerin daha yüksek kazanç elde etmesi ve piyasada oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için alınabilecek tedbirlere raporda yer verdiklerini anlatan Bilen, raporun tüm kesimlere hayırlı olmasını diledi.
Hasat mevsiminin yoğun yaşandığı dönemde küçük üretici ve yetiştiricilerin bazı sorunlar yaşadığını kaydeden Bilen, bu mağduriyetlerin giderilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için müdahale mekanizması oluşturulması gerektiğini bildirdi.
Üreticilerin desteklenmesi ve lisanslı depoculuğun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilen, stratejik önemi bulunan üzüme sahip çıkılmasını talep etti.
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