Bağdat’tan bir gün sonra IKBY’de seçim kampanyası başladı

Bağdat’tan bir gün sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bu sabah Mayıs ayında yapılması planlanan seçim kampanyası başladı.
Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komisyonu Erbil Ofisi, bu sabah bir basın toplantısı düzenleyerek IKYB’de seçim kampanyasının start aldığı duyurdu. Basın toplantısında konuşan Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komisyonu Erbil Ofisi Müdürü Ali Kadir, kampanyanın dün başlaması gerektiğini ancak dün 14 Nisan tarihi, Saddam rejimini Kürtler hakkında işlediği Enfal Operasyonuna denk geldiği için bir gün ertelendiğini söyledi.
Seçim kampanyası süresi boyunca belirlenen yasa ve kuralları ihlal eden adayların ve siyasi oluşumların cezalandırılacağını vurgulayan Erbil Ofis Müdürü, “Gerek adaylar gerekse siyasi oluşumların belirlenen kampanya kurlarını ihlallerini tespit etmek için özel bir komisyon oluşturuldu herhangi bir ihlal meydana geldiğinde söz konusu taraf ağır bir şekilde cezaya çaptırılacak” dedi.
Seçimlerde kullanılacak yeni aletler ve göçmenlerin oy kullanımı konusuna değinen Kadir, “Seçimlerde meydana gelebilecek hileleri önlemek için Bağdat’tan yeni aletleri teslim aldık. Bölgede bulunan bütün göçmenler için özel sandıklar kurulacak böylece göçmenlerin oy kullanma hakkını güvence altına almış oluyoruz” ifadelerini kullandı.
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