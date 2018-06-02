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Bağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın bağımsız milletvekili adayı Safiye Orhan Baltacıoğlu(42), bir yandan pazarcılık yapıyor bir yandan da geri kalan vakitlerinde halka seçim vaatlerini anlatarak oy istiyor.

Bağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyor

Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın bağımsız milletvekili adayı Safiye Orhan Baltacıoğlu(42), bir yandan pazarcılık yapıyor bir yandan da geri kalan vakitlerinde halka seçim vaatlerini anlatarak oy istiyor. Safiye Orhan Baltacıoğlu, "İnsanlar beni 'Şalvarlı Safiye' olarak bilir. Pazarcılık yapıyorum. Ben bu yolculuğa tek başıma başladım ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim ve inanıyorum ki, Zonguldak bu kızı meclise yollayacak." dedi.
Ereğli ilçesinde pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, milletvekilliği harcı olan 13 bin 916 lirayı yatırarak Zonguldak'tan bağımsız milletvekili adayı olmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Pazarda çalışarak elde ettiği geliriyle seçim minibüsü tutan Safiye Orhan Baltacıoğlu, üzerine de 'Haydi Zonguldak, kendi geleceğin için bağımsız adayın seç' yazdırdı. Zonguldak merkez ve ilçelerini dolaşarak seçim vaatlerini anlatan Safiye Orhan Baltacıoğlu, el broşürleri dağıtarak halktan oy istiyor. Seçim gezilerini günlük yaşamında kullandığı şalvarıyla yapıyor olması nedeniyle 'Şalvarlı Safiye' lakabı takılan Safiye Orhan Baltacıoğlu, alın teriyle kazandığı para ile milletvekili adayı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
'MAYDONOZ, MARUL SATTIK AMA ŞEHRİMİZİ SATMADIK'
Zonguldak halkının ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Safiye Orhan Baltacıoğlu, şöyle dedi:
"Bizim ellerimiz kirli ama paramız temiz. Yüzümüz tozlu ama yüreğimiz temiz. Biz bu işe varız dedik. Aslanlar gibi çıktık ve aslanlar gibi Alaplı'nın Zonguldak'ın diğer ilçelerin de peşimden geleceğine inanıyorum. Allah'ım inşallah hayırlısını nasip eder. Her şeyin en güzelini nasip eder. Biz varız dedik. Artık ben tek değilim. Yalnız değilim. Halk ile beraberim. Ben bu yolculuğuna tek başıma başladım. Ama şimdi yalnız değilim. Zonguldak ile beraberim. Ve inanıyorum ki, Zonguldak bu kızı meclise yollayacak. Bizim tek istediğimiz sorun çözmek. İş imkânı sağlamak. Halk ile iç içe olmak. Parti vekili değil, halkın vekili olmak. Yelpazemiz gayet geniş ve güzel. İnşallah biz bu işi başaracağız. Biz bu işe başlarken insanların bazı tepkisi olmuştu. Boş ver sen vekilliği, sen marul maydanozunu sat demişlerdi. Biz marul maydanozu sattık ama şehrimizi asla satmadık. İnsanları asla satmadık. Aslan gibi çıktık. Aslanca da Zonguldak'ın arkamdan geleceğine inanıyorum. Halkla iç içeyiz. Halkın vekili sayılırız."
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Bağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyorBağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyorBağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyorBağımız aday 'Şalvarlı Safiye', hem pazarcılık yapıyor hem de oy istiyor

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