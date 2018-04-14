CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bağımsız bir kanununuz yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir otelde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Muhtarlara gerekli önemin verilmediği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şunu açık ve net ifade edeyim, muhtarlık kurumunun güçlü olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur. Muhtarlık kurumunun yaygın olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur." diye konuştu.

- "Muhtarların bağımsız bir kanununuz yok"

Kılıçdaroğlu, demokrasinin gücünün muhtarlık seçimlerinin rahat ve özgür bir ortamda yapılmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtarların bağımsız bir kanununu yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım. Belediye başkanlarının var, milletvekillerinin var, seçimle gelen herkesin var ama muhtarların yok. Niye yok? Olması lazım. İsteyin, talep edin, mücadele edin. Size sözüm söz, sizin mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğim."