HABER

"Bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Muhtarların bağımsız bir kanununu yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bağımsız bir kanununuz yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir otelde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Muhtarlara gerekli önemin verilmediği değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şunu açık ve net ifade edeyim, muhtarlık kurumunun güçlü olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur. Muhtarlık kurumunun yaygın olduğu ölçüde Türkiye'de demokrasi güçlü olur." diye konuştu.

- "Muhtarların bağımsız bir kanununuz yok"

Kılıçdaroğlu, demokrasinin gücünün muhtarlık seçimlerinin rahat ve özgür bir ortamda yapılmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtarların bağımsız bir kanununu yok. Önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. Neden yok biliyor musunuz? Onu da ifade edeyim. 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Ne ben biliyorum hepsini ne de siz biliyorsunuz. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamak lazım. Belediye başkanlarının var, milletvekillerinin var, seçimle gelen herkesin var ama muhtarların yok. Niye yok? Olması lazım. İsteyin, talep edin, mücadele edin. Size sözüm söz, sizin mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğim."

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ilgili bir olayın belediye meclisinde görüşüldüğünde o mahallenin muhtarının otomatikman belediye meclisinde söz ve karar sahibi olması gerektiğini söyledi.

- "Yasal düzenleme gelirse destek vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz mahallenin muhtarı olarak kendi mahallenizle ilgili alınan bir karardan haberiniz yoksa siyasi iktidar kim olursa olsun size önem vermiyor demektir. Size verilecek önemin birinci ölçüsü belediye meclisinde sizinle ilgili, mahallenizle ilgili bir olay görüşülüyorsa muhtar oraya gelmeli, söz hakkı olmalı, karar sahibi olmalı, oy kullanmalı ve dolayısıyla siz de mahallenizle ilgili alınan karardan haberdar olmalısınız. Bununla ilgili yasal düzenleme gelirse destek vereceğiz. Bize yetki verirseniz kesinlikle yapacağız."

Kılıçdaroğlu, muhtarların bağımsız bir yeri, bir binalarının olması ve muhtarlık binasının yapımının genel bütçeden finanse edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bize yetki vereceksiniz, bina nasıl yapılır hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

- "Muhtarlık kurumuna bütçe tahsis edilmeli"

Kılıçdaroğlu, muhtarların bütçesinin de olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki 'muhtarlık bütçesi nasıl olur?' Zaten ülkede yeteri kadar gelir yok, para yok. Herkes ağlıyor 'para, para, para' diye. 'Muhtara para düşer mi?' Evet düşer, nasıl düşer? Hepiniz bir binada, evde oturuyorsunuz. Yıllık emlak vergisi ödüyorsunuz. Emlak vergisi nereye gidiyor? Belediyeye gidiyor. Yüzde biri muhtarlığa tahsis edilse ne olur? Kıyamet mi kopar? Hayır, demek ki muhtarlık kurumuna bütçe tahsis edilmeli."

Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde yaşayan vatandaşın sorununu en yakından ve en iyi bilen kişinin muhtar olduğunu belirterek, bir grup toplantısını sadece muhtarlara ayıracağının sözünü verdi.

Toplantıya, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ile çok sayıda muhtar katıldı.

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidirÇok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatay

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.