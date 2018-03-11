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Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 12:35 | Son Güncelleme

2019 seçimlerine ilişkin ilk seçim vaadi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tan geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL

2019 seçimlerine ilişkin ilk seçim vaadi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tan geldi.

BTP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Mesaj gazetesi yazarı Murat Çabas, bugünkü “Prof. Dr. Haydar Baş’tan ev hanımlarına müjde” başlıklı yazısında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara en anlamlı hediye Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’tan geldi. Sayın Baş, BTP iktidarında her bir Türk kadınına 1000 TL Vatandaşlık Maaşı, 1500 TL de Ev Hanımı Meslek Maaşı olmak üzere toplam 2500 TL maaş bağlanacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

“Tabi, kadınlara ekonomik destek sadece bununla da sınırlı değil” diyen Murat Çabas şöyle devam etti:

“Doğum yaptıkları takdirde 15.000 TL doğum parası verilecek. Bebek doğduktan hemen sonra başlayarak her çocuk için 250 TL çocuk parası verilecek. Çalışmak istediklerinde devlet baba onlara en az 5000 TL asgari ücret bağlayacak ve de güvenli iş ortamları sağlayacak. Çalışmak istemezse, ev hanımı olarak kalmak isterse devlet baba ona bir kuruş sigorta parası almadan emeklilik hakkı tanıyacak. Ve Milli Ekonomi Modeli’nde ifade edilen her türlü sosyal devlet projesi imkanından istifade edecek. Diyeceksiniz ki, bunun için yeterli kaynağımız var mı? Elbette var, hatta fazlasıyla… 7 Haziran 2015 seçimlerinde Sayın Baş, Milli Ekonomi Modeli’ne dayanarak yıllık 8 trilyon TL’lik bir kaynak paketi açıklamıştı. O dönemde yapılan hesaplamalarda BTP’nin açıkladığı tüm sosyal devlet projelerinin toplam tutarı 1 trilyon 560 milyar lira idi. Dikkat ederseniz açıklanan kaynak projelerin 5 katından fazla…”

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Anahtar Kelimeler:
2019 seçim Bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş BTP

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Vaatlerle Seçim kazanılsaydı ;CHP her seçimi kazanırdı Sonuç yıllardır ortada Millet herzamanki GÖMECEK Kaçış kurtuluş yok! Milli İttifaklar karşısında KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye Mahkumdur
@palermo544 ZİHNİYET BOZUK ,HEMEN BELDEN AŞAĞI YORUMLAR GÖMECEK NE DEMEK TÜRK MİLLETİ BÖYLE DEĞİLDİR BİRAZ EDEP BİRAZ SAYGI GÖSTERİN BARİ, SEÇİMLERDE GÖRECEĞİZ TÜRK MİLLİYETCİLİĞİNİ AYAKLARIMIN ALTINA ALDIM DİYENLE BUNU KABUL EDEN ORTAĞINI. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
palermo544 O KOCA KAFANA CHP KADAR TAŞ DÜŞSÜN HER MOKA SALÇA OLMA.
haydar baş yorumuna bile diğer partilere laf sokacak kadar düşük bir kişiliğin var..hee yorumunda yorum yerine propaganda yapıyorsun..maaşlı misin ??
@vurucu_tim2012 hade len !Şimdide edep hayâ timsalimi oldunuz Sizin kusmuklarınızı okumuyormuyuz. İstediğiniz kadar kıvırın KAÇIŞ YOK! KURTULUŞ YOK! Sandıklarda YEDİRECEZ SİZE O KUSMUKLARINIZI
milli itifak derken kastin ne aciklasana swn bir kere anlayalim
nedense cem uzan geldi aklima ???????????????? o bile bukadar sallamamist
Bazı Partiler SURİYELİLERE 5.000.000,00 $ (35 Milyar Dolar) Kaynak Bulabiliyorsa; TÜRK Kadınlarımıza 2.500,00 Tl neden olmasın diyorum ! ! Bazı Partilerin Önceliği SURİYELİLER ise; Başka Partilerin Önceliğinin TÜRK ler olması bence çok güzel düşünce ! Olmaz, Olamaz diyenlere SURİYELİLERE 35 Milyar Dolar Olunca Neden sesiniz çıkmadı diyeceğim ! TÜRK lere gelince neden KAYNAK DİYE SORUYORSUNUZ ! Saygılarımla
Kaynağinida açiklasaniza. Kendimi bildim bileli hep seçim öncesi atma tutma vaatler sunuluyor. Milleti salak yerine koymayin...
Çok şey Vaat edip de 15 yılda milletin anasını ağlatanları da tek tek, bakan, başkan, başbakan vs diye sayabiliriz
bugüne kadar öyle oldu çok haklısınız..Haydar hoca gerçekten doğru söylüyor..elinde milli ekonomi modeli diye bir hazine var.
bırakın boş vaadleri
hey gidi ver mehteri
Allah akıl fikir versin. Nereden bulacakmış o kadar parayı? Bu gün başlayan yeni memur bile ancak o kadar maaş alabiliyor. Benim eşimin aldığı 2750 lira bize çok bile geliyor.Allah bereket versin. Nerede mi yaşıyorum. Konya Ilgında. Ben kadın olarak 2500 lira falan istemiyorum.Böyle atmasyon laflara biz kadınların karnı tok artık..Haydar Baş, yoluna TAŞ....Güle güle..
@candanus Her secimde başka bir vaad para para para hani sen din amamısın yalan söylemek haramdı Bunlar böyle işte menfaat ve cıkar vazgecilmezleridir fetoda böyleydi
hayırdır sayın Haydar Baş devletin darphanesi sanami çalışıyor yoksa yerden mi süpüruluyor bu kadar paranin bollugu nerede
@mahmut_akgul66 Sn Yorumcu Arkadaşım; Devletin Darphanesi ANLAŞILAN SURİYELİLERE ÇALIŞIYOR du ! ! Artık TÜRKLERE ÇALIŞACAK, İTİRAZIN VAR mı? ? SURİYELİLERE 35 Milyar Dolar verilince SESİN ÇIKMIYOR du! ! TÜRK lere verilecek olması seni neden RAHATSIZ ETTİ ! ! Saygılarımla
Palermo544 denen arkadaş millilikden bahsetmişsin ama. Mesela ülkede milli olan herşeyi satanlar mı milli oluyor? Şeker fabrikalarını satıp ülkeyi cargile teslim eden mi milli oluyor? Peşmergenin bayrağını çekenler, pkk ile meydanlarda megri megri deyip halay çekenler mi milli oluyor? Devletin tüm kurumlarını fetöye açanlar mı milli oluyor? Ülkem insanın kendisine gelmesi için Bim ve A101lerde satılanlar acilen laboratuvarlarda incelenmeli...
peki hamilelik sürecinide 3 aya indirecek mi? ????????
ATMA RECEP DİN KARDAŞIYIZ diye söz var.Baş ta başkalarının emekli,çiftçi,koyun ve oyunlarına karşı bu atışı yapmış.Vakıa bu. Yani RECEP atınca BAŞ ında ölçüsü kaçınca ATIŞLAR KARAVANA.
bu adam çok ilgimi çekti önce Atatürk kitabı şimdi de modeli. meğer adamın teZini onlarca ulke kullanıyormuş . bence bu adami takip etmeliyiz. 2019 farklı şeylere gebe olabilir.
Çok şey gördüm ama bu kadar palavrayı ne gördüm ne duydum
Nasıl olsa seçilmeyecek kendide biliyor onun için sallıyor
Haydar baş bu vaatleri çok rahat verebilir ama halkımız hırsızları,tecavüzcüleri seviyor,sadizimden hoşlanıyor,? ben bir muhasebeci olarak ayda bir milyon dolar kazanan biliyorum iş adamına her ay sayısal lotodan para çıkmış gibi kazanıyor verdiği vergi ise çok komik yani memur,işçi kazansa yüzde otuzbeş 35 verecek bu iş adamı yüzde x veriyor bazende Zarar gösteriyor? Allah herşeyi görür .Allahu ekber
Hani devlet iflas etmişti, kimi suriyelilere 35 milyar dağıtıyor.kimi vatendaşa aylık 2.500 lira. veriyor. demekki devlet iyi yönetiliyor. iyi yönetildiğini bilmeyen sığ kafalılar bu vaadlerde bulunuyor.siz onları anladınız. kırmızıya basmaya devam edin toplumda iyiki akıllı insanlar fazla.
tutmayın küçük enişteyi
Atmışken Emeklilerede beşer bin lira İkramiye de tam olsun on bir milyon emekli var. Seçimi kazandın gitti hadi hayırlı Rüyalar.
ARKADAŞ BU MİLLETİ NE SANIYOR BUNLAR ANLAYAMADIM GİTTİ KAYNAĞINI AÇIKLA BİR ŞİMDİ VER BAKALIM CEBİNDEN ANLAYALIM MİLLET İÇİN CANÜ FEDACI OLDUĞUNUZU KAMU KAYNAKLARINDAN BENDE VERİRİM ŞU ANDA SAYIN HÜKÜMET NE YAPIYOR ZANNEDİYORSUNUZ HA ONLAR YANDAŞA DİNDAŞA AKRABAYI TAALLUKATA PARTİYE ÜYE OLNA VERİYORLAR O BAŞKA HA CEPLERİNDEN DEĞİL TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKLARINDAN AMA AZ SONRA UKBADA HESAP VEREBİLİRLER Mİ ORASI MEÇHUL
bunlar bizim köyde belediye başkanlığı kazandı neler vaad ettiler ama hiç birşey yok yalancılar
bırakın böyle sallamayi öncelikle batmış olan ekonomimiz.i işsizliği. iflas etmiş esnafimizi.çifciyi. yok olan adaletimizi kapanan fabrikalarimizi kurtarmaya bakın bunlar düzeldikten sonra bu dediklerini olur.yoksa kimse kimseyi kandirmasin zaten yeterince kandirildik
aç tavuk kendisini buğday ambarında sanır
Haydar Baş hocam diyorsa vallahi billahi doğrudur...
ben şimdiye kadar Haydar BAŞ Hocanın her söylediğinin doğru çıktığına şahidim.♡ALLAH♡ razı olsun...
Bir yilmaz vural bir haydar bas
kim hırsızlık ve çok yalan döylüyorsa seçimi kazanır ve kazanan da yıllardır belli
beni seçerseniz hem erkek hem bayanlara 5 bin lira
Gelecek olan seçim. partilere çok pahalı geçecek anlaşılan, baksanıza parti liderleri, şimdiden hazinelerinin kapılarını seçmenlerine açmağa başladılarda, bu seçim vaadlerinden sonra, ülkenin hali ne olur mechul.
Atış serbest yok mu artıran :)
hayal kurarken masraftan kaçmıyorlar
bankalari mi kapatacan yoksa sermayeyi mi bozduracan yavas atta memurada verecek vaad burak
vaatlerle milleti aldata bitirdiniz
arkadaş bi saçmalamayı bırakın ya... siyaset zaten gereğinden fazla saçmalık içeriyor birde siz ortalığı bulandırmayın yok olun gidin ya. türkiyede 500 tane parti var anca halkın parasını yiyorlar
Ozaman çalışmaya ne gerek var.Bekara karı boşamak kolay:-)
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