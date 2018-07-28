DENİZLİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse Türk yargısına karşı dışarından kararlarına karşı saygısızlık ve dayatma yapamaz. Talimat veremez. Talimatla bir takım kararların alınması için Türkiye'ye ambargoyla tehdit edemez. Biz gerekiyorsa her türlü bedeli öderiz ama bağımsızlığımıza hiçbir alanda dokundurtmayız. Bunuda herkesin bilmezi lazım." dedi.

Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Denizli'de BBP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sadece güvenlik boyutuyla sürmediğini, hukuk boyutunda da şuanda PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen bir sürecin olduğunu bildirdi.

Türkiye içinde de yabancı devlet vatandaşlarının bir takım görevler altında casusluk faliyetlerinin yaptığını ve terör örgütlerine destek olduğunun açık şekilde gözüktüğünü aktaran Desteci Papaz Andrew Craig Brunson'ın da bunlardan bir tanesi olduğunu savundu.

Destici, şöyle devam etti: