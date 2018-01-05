HABER

Bahçeli 1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreninde konuştu 1

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 11 saat önce

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu

Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi

Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi

Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı

Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.