Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Geride kalan yıllarda, mükâfatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türkiye'nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır" dedi. Bahçeli, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşıyla kucaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda salona, 'Cumhur İttifakı millet aklı', 'Geleceğin teminatı', 'Milli bekanın teminatı', 'Bin yıllık kardeşliğin teminatı', 'Güven ve huzurun teminatı', 'İstikrarlı yönetimin teminatı' yazılı afişler asıldı. Devlet Bahçeli'nin konuşma yapacağı platformun arkasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile MHP bayrağı, Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri asıldı. Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı 'Cumhur İttifakı', 'Duysunlar MHP'nin Sesini', 'Bütün Oyunları Bozun Uşaklar', 'Üç Hilal Ezeli Ebede Bağlar', 'MHP Umuttur Gönülde Taçtır' ve 'MHP Var Oyunu Bozar' ile 'Tekbir Diyek, Hak Bir Diyek Marşı' adlı parçalar çalındı. Salona gelen MHP lideri, önce partilileri selamladı, daha sonra konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.

'ÜLKÜCÜ HAREKET, ARTIK TAM VE KESİN SÖZ SAHİBİ OLACAK'

Bahçeli, geleceğin Türkiye'sinin temellerinin cumhurun ittifakı ruhuyla atılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"İstiklalimize pranga vurmaya çalışan ilkesiz ve iradesiz güruh, cumhurun ittifak duruşuyla kazınacak ve kaybedecektir. Büyük Türk milleti, 24 Haziran 2018'de hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı hem de 27'nci Dönem TBMM'nin muhterem üyelerini aracısız seçecektir. 24 Haziran seçimleri Cumhuriyet tarihinin en kritik, en stratejik, en mühim karar anlarından birisine tekabül ve tesadüf edecektir. Siz söyleyiniz, şu sorularıma çok yüksek bir sesle cevap veriniz. 24 Haziran'a hazır mısınız? Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? MHP'yi eritmek, indirmek, güçsüzleştirmek için kuyruğa girmiş alçaklara şamarı indirmeye yeminli misiniz? Mesele budur, doğrusu budur, verdiğiniz coşkulu ve korkusuz mesaj son derece açık, son derece cesurdur. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Bu nedenle hainler kaçacak ve saklanacak yer arıyor. İnanıyorum ki, 24 Haziran'da Türkiye 'al bayrak sistemi'nde buluşacak, 'üç hilal'de uzlaşacak, 'Cumhur İttifakı'nda kucaklaşacaktır. 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Geride kalan yıllarda, mükâfatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türkiye'nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır."

'BAŞARACAĞIZ'

MHP'nin Türk tarihinin haklarını savunduğunu belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk tarihinin haklarını savunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin ruh kökünü, öz değerlerini, milli kimliğini çiğnenemez namus sayıyor. Bu maksatla, 15 Temmuz sonrasında milli birlik ve beraberlik hukukunun hâkim ve hadim olmasını arzu ettik. Normalleşme sağlanasıya, huzur ve istikrar temin edilesiye kadar verdiğimiz sözlerden, gösterdiğimiz sağlam duruştan caymama iradesini ispatladık. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz. Biz bu ülkeyi, bu vatanı, bu milleti karşılık beklemeden, ödül, iltifat ummadan sevdik. Sevmekten de yorulmayacağız, gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz. Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, masumların nefesi, mağdurların yumruğu olacağız. Başaracağız, başaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız" diye konuştu.

"16 Nisan halk oylamasıyla aziz milletimiz inşa ettiğimiz ve altına imza attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'Evet' demiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu gelişme Cumhuriyet tarihinin yepyeni bir aşaması, bir üst ve üçüncü evresidir. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 16 Nisan 2017'de kabul ettiğine göre, 24 Haziran'da da bu iradesinin tamamlayıcı adımı olarak gereğini ahlaken yapacak, tutarlılık ve süreklilik dersini, küresel şer odaklarının eteğinden tutan zillet ittifakına mutlaka verecektir. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecektir, aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylanacaktır. Türk milleti, 16 Nisan'daki iradesine imanla ifade ediyorum ki, daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır."

'DÖVİZ ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ VE FAHİŞ BİR OYUN VARDIR'

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin normal tarihinin 3 Kasım 2019 olduğunu hatırlatan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak, Türkiye çok tehlikeli bir sürece girmişti. Küresel ve bölgesel ayak oyunları fazlalaşmıştı. 3 Kasım yüksek bir belirsizliğin markajındaydı. 16 Nisan'da milletimiz tarafından tescil edilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce uygulamaya geçilmesi elzemdi. İşte görüyorsunuz, son günlerde döviz üzerinde çok ciddi ve fahiş bir oyun vardır. Spekülatörler, ederi ve gideri 1 dolar olan namussuzlar döviz kurunu suni şekilde yükselterek 24 Haziran üzerine ambargo koymaya çalışıyorlar. Üstelik dövizin inmesini OHAL'in kalkmasına bağlayan şuursuzlar, Türkiye karşıtlarına el sallayan çapulcular türemiştir. Bu karanlık senaryolar hep aynı mahfillerin işidir. Tezgâh bildik, figüranlar tanıdık, iç ve dış düşmanlar karşımızdadır. Ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa, buradan açık açık söylüyorum, alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz, yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Türk milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmez. FETÖ'cüler, kendini İP'e asan CHP yönetimi, soluk borusu Kandil olan siyasi teröristler, irili ufaklı diğer husumet odakları ve arkalarındaki şer güçler ne yapsalar, nereye gitseler yararsız ve nafiledir. Türk milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracak, bunların heveslerini kursaklarında bırakacaktır. 17 Nisan'daki son grup toplantımızda ayrıntısıyla açıkladığım gibi, 3 Kasım seçimlerinin erkene çekilmesi mecburiyet halini almıştı. 18 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanıyla konuştuk, anlaştık ve 24 Haziran üzerinde mutabakata vardık. Sonuç itibarıyla, kurduğumuz, yasal temeli olan, her partinin kendi hükmü şahsiyeti, amblemi, ilkeleri ve kurallarını ihtiva eden Cumhur İttifakı'yla seçimlere girmeye karar verdik. Baktık ki, ısrarla ittifakı reddeden, ittifaka yanaşmayacaklarını dile getiren beş benzemez birden bire Millet İttifakı'nda buluşmuş. Düzeltiyorum, bunlarınki millet değil zillet ve illet ittifakıdır. Ne ara görüştünüz, ne ara anlaştınız, nerede düşüp, hangi mahzende ittifaka karar verdiniz? Güneşte üşüyüp gölgede terleyenler layık oldukları cevabı, çok değil, 28 gün sonra Türk milletinden alacaklardır. Biz ‘ittifak’ dediğimizde avaz avaz bağırıp, müfterilik nöbetine giren siyaset yobazları, siyasi kaçkınlar, Türkiye muhalifliğinde marka olan dönek ve kiralık zihniyetler ele ele tutuşmuş, telaşla sahneye çıkmışlardır. Bunlar siyaseti devre mülke çevirdiler. 18 gün süreyle kiralık milletvekili sezonu açtılar. Varsın yapsınlar, varsın FETÖ ve PKK'nın kurşun askeri olsunlar, nasıl olsa boyunları eğik şekilde geldikleri yere geri dönecekler, döndükleri yerde de millet vicdanına çatır çatır hesap vereceklerdir. Vay gafiller vay, İYİ Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın, Mehmetçik katillerinin affını istiyor. Aklı bir vesileyle çelinmiş, duyguları istismar edilmiş, bir ara içimizdeyken yanılıp yenilip aramızdan çıkıp gitmiş kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Hatta Başbuğ Türkeş Bey'in anılmasına, Bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar."

'KUCAKLAŞMAYA HAZIRIM'

MHP'den ayrılan isimlere çağrıda bulunan Bahçeli, "Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde özeleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım" dedi.

SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLADI

Bahçeli konuşmasının devamında partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli, şunları söyledi:

"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi. AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması. Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması. Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi. Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi. Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması. Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması. Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi. Kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması. Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması. Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması. Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi. Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi. Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması. Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması. Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi. Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması. Mübaşir, zabıt kâtibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi. Kahraman ve fedakâr uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi. Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi. Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması. Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması. Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi. Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması. Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi. Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkânı sağlanması. Ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi. Gazilerimize ÖTV'siz araç imkânı getirilmesi. Malul sayılmayan gazilere 'Gazilik' unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız. 2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idarî sistemle, ekonomide yerli ve millî diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır."

Bahçeli konuşmasının son bölümünde ise "Kürt kökenli kardeşlerim, bozgunculara, fitnecilere aldırmayanız. Siz bizsiniz, biz de siziz. Hep birlikte güçlü Türkiye'yiz. Siz yoksanız, bir eksiğiz, varsanız, millet olarak ebediyete kadar yaşayacağız" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasının ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve birlikte fotoğraf çektirildi.