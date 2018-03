"Avrupa Birliği her zaman karşımıza bariyerler dikmiştir"

Bahçeli, Türk milletinin ne pahasına olursa olsun, kimden, hangi uluslararası kurum veya kuruluştan gelirse gelsin zorba dayatmalara tamam demeyeceğini, alttan almayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca kahramanlık destanları yazarak fırın gibi siperlerde can ve kan takviyesi yaparak elde ettiği tarihi haklarından, milli kimlik ve geleceğinden vazgeçmez, vazgeçmeyecektir. Bunun adı ister AB olsun, ister NATO olsun, isterse de IMF ve Dünya Bankası olsun, ezcümle sonuç değişmeyecektir. Avrupa Birliği üyelik süreci yılan hikayesine dönmekle kalmayan, taviz koparmaya, temellerimizi dinamitlemeye, tarihi emanetlerimizle oynamaya dayanan bir kapana, bir tuzağa, bir girdaba bürünmüştür. Geldiğimiz bu aşamada bırakınız üyeliği, müzakere sürecinin bile sürüp sürmeyeceği belirsizliğini muhafaza etmektedir. Kaldı ki Avrupa Parlamentosu 6 Temmuz 2017 tarihinde üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını, adeta meydan okur gibi, adeta bu işten vazgeçin der gibi ilan etmiş, lekeli bir karar imza atmıştı. Avrupa Birliği her zaman karşımıza bariyerler dikmiştir. Her defasında ülkemizin önüne sanal engeller çıkarmış, baskı ve zorlamaları reva görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti onurlu ve omurgalı bir devlettir. Milli onurun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyecektir. Olmayacak bir duaya amin de demeyecektir."