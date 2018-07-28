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Bahçeli: "ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Bahçeli: "ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir."


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