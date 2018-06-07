KAYSERİ,DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " AKP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. Cumhur ittifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları ihanet ittifakı ile avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Biz Cumhur diyeceğiz. Biz Cumhuriyet diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz" dedi. Türkiye ile ABD ilişkilerinin Menbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını söyleyen Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır" diye konuştu. Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan 24 Haziran Yeniden Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Neden Nasıl Kayseri bölge toplantısına katıldı. Bölge toplantısına Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinden gelen yöneticiler, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Kadir Has Spor salonuna Atatürk, merhum Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yanyana asıldı. Salondaki pankartlar arasında "Evlatların seni asla yalnız bırakmayacak. Benim aklım hep Türkiye'dir. Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak. Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak. Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek" pankartları asıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü'de MHP lideri Bahçeli'yi karşılarken, AK Parti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da salonda MHP'lileri coşturdu. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur ittifakıyla engelleri bir bir aşıyoruz. Milletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Cumhur ittifakı millet aklı Türkiye'nin teminatı elbette TBMM'de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkemiz 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız Cumhur Cumhurbaşkanlığı sistemine onay vermiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması tarihi milat olmuştur. Yeni sitemde kutuplaşma en aza indirilmiştir. İstiklalimize saldırılırken Cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Türkiye ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa, gayrılığa, dargınlığa gerek yoktur. Ters düşmeye gerek yoktur" ifadelerini kullandı. 'ALAYINI SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ' Cumhur ittifakına değinen Bahçeli, 49 gündür vatan nöbetinde olduklarını, MHP'nin Türkiye ve Türk milleti olduğunu, partisinin Türkiye'nin kalesi olduğunu belirterek, "AKP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. Cumhur ittifakı milli bekanın zurudur. Cumhur ittifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları ihanet ittifakı ile avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Biz Cumhur diyeceğiz. Biz Cumhuriyet diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız Çünkü Allah vardır. Çaresiz olmayacağız çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir yanımızdadır. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Sizde bundan emin olunuz. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediklerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokmuş şarlatanlara Türk milleti şamar indirecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın izniyle seçilecektir. Milletvekili seçiminde ise MHP'ye aziz vatandaşlarımız desteğini verecektir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz. Mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisinin yükselişini hiçbiri müfteri durduramayacaktır. Biz 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu vatan oldu mu hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa isteneni yaparız. 1 Kasım'dan partimizi ele geçirmek istediler direndik. Davamızı kundaklamak istediler izin vermedik. Tertemiz vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Sonuç aldılar mı hayır. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri püskürttük. Türkiye muhaliflerine bozkurt gibi direnç gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin son kalesidir" şeklinde konuştu. 'YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARI İLE OYNUYOR Yunanistan'ı eleştiren ve FETÖ'den dolayı bu ülkeye sızan askerlerin salıverilmesini eleştiren Bahçeli, "15 Temmuz'da işgal denemesi yapan ve Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler korunma altına alınmıştır. FETÖ'cüler himaye eden Yunanstan, Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan'ı işgal biçiminde eşitlemiştir. Teröristlerin korunup kollanması komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan Türk milletin sabrını daha fazla sınamamalıdır" dedi. 'MENBİÇ KONUSUNDA ABD UZALŞAMA UMUTLARIMIZI YEŞERTMİŞTİR' Türkiye ile ABD ilişkilerinin Menbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını söyleyen Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır. İlk aşamada YPG'li teröristler Fırat'ın doğusuna yerleşecek. İkinci aşamada silahların alınması ve son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna gönderilmesi doğru değildir. Menbiç'in batısında olan cani doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Ayrıca, Menbiç'ten çıkarılmaları doğrudur ancak bu caniler döktükleri kanın bedelini ödemelidir" şeklinde konuştu. 'TÜRK BAYRAĞI KANDİLE DİKİLMELİDİR' MHP lideri Bahçeli, devrin Türk devri olduğunu Kandil başta olmak üzere teröristlerin her görüldüğü yerde imha edilmesini isteyerek, "Teröristlerin barınak ve sığınakları temizlenmelidir. Kandil ve çevresi temizlenmelidir. Türk bayrağı Kandil'de dikilmelidir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka çare yoktur. Teröristler ele geçirildikleri her yerde imha edilmelidir. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'nin tirajıkomik Cumhurbaşkanı adayı Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Apoletleri sökme aklını teröristlerden mi almıştır. Kulağına Demirtaş mı fısıldamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek isterken Cumhur ittifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek" ifadelerini kullandı.

