Bahçeli: Apolet sökecek müptezel anasından doğmadı

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri kapsamında ilk bölgesel toplantısını yaptığı Sivas'ta, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" sözüne tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Hazian seçim çalışmaları kapsamında Sivas, Tokat, Yozgat, Amasya ve Adıyaman illerine yönelik, '24 Haziran Yeni bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden Nasıl?' konulu ilk bölge istişare toplantısına katıldı. Kara yolu ile kente gelen ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, bir süre otelde dinlendikten sonra, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Coşku ile karşılanan Bahçeli, partililere hitap etti. Yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan tarihi Sivas Kongresi'nden örnekler verdi.

Türkiye'nin 24 Haziran'a da Sivas Kongresi benzeri bir süreçte gideceğini anlatan Bahçeli, "24 Haziran'da Sivas Kongresi'nin irade, itibar ve iffeti oylanacaktır. Mandacılar tekrar işbaşındadır. Himaye arayanlar ileri atılmışlardır. 24 Haziran'da ya milli irade hakim olacak ya da zillet ittifakı hakim olacak, Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu yoktur. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, 'Kürdistan'a yaldızlı davetiyedir. İP ve HDP'nin seçim beyannameleri CHP'den farksız değildir. Bunlar Sivas Kongresi'nin karşısında filizlenen mandacı çürüklerdir. Türk milleti adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Şayet verirse hıyanet temize çıkacak Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır. Dikkat ediniz. CHP, SP, DP, İP, HDP kaosa 'gel gel' yapıyor, kriz ve kargaşa sinyali yakıyorlar. Türkiye'yi gerileterek düşürmek için el birliği, söz birliği, emel birliği içinde çalışıyorlar. Fitne ve dedikodu yayıyorlar, milli bekayla ilgili hiçbir kaygı taşımıyorlar. Sundukları, söyledikleri bir şey yok. Yaptıkları, yapacakları bir şey de yok. Ancak yalanları, dolanları, uyduruk lafları pek çok" diye konuştu.

'APOLETLERİNİ SÖKECEK MÜPTEZEL ANASINDAN DOĞMADI'

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözüne de tepki gösteren Bahçeli şunları kaydetti:

"Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız. Tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, 'Parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyor. Diğeri çıkıyor terörle mücadelede üstün başarılar imza atmış saygın bir generalin 'apoletlerini sökeceğim' iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Neymiş, Cumhurbaşkanını alkışlamış. Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti, muhtıra mı verecekti? Protesto mu edecekti? Bu dil Kandil dilidir, bu ağız FETÖ ağzıdır. Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gevşeyen akıl vidalarını söksün. İkinci Ordu Komutanı'nın hedef yapılması boşuna değildir. CHP Genel Başkanının 'Afrin'e girilmesin' çağrısının ayaklar altına alan inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi, değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan, edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır."

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMELİDİR, EDECEKTİR'

24 Haziran sonrası gelecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Bahçeli şöyle devam etti:

"Bize göre 24 Haziran yeni bir doğuştur, sistemsel arızalar, yeni hükümet sisteminde son bulacaktır. 24 Haziran'dan sonra en aza inecektir. Tüm sorunlara odaklanan bir hükümet sistemi tesis ve bina edilecektir.Cumhuriyetin 3'üncü evresine geçilmektedir. Beka sorunları göğüslenecektir. Birliğimize saldıran çevrelere karşılık verilecektir. 24 Haziran'dan sonraki 5 yıl boyunca, yeni sistem kurum ve kurallarıyla yerleşinceye kadar Cumhur İttifakı devam etmelidir ve bizim açımızdan da devam edecektir. Bunu politik malzeme yapanlar, 24 Haziran'dan sonra biteceğini iddia edenler, hayallerini gerçek gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır. İttifak sağlam hesaplara bağlanmıştır. Konu vatandır, konu millettir, konu Türkiye'dir. Siyasi çıkar hesabı yapamayız, siyasi çetele tutamayız, ne kazanır ve kaybeder derdinde olamayız. Türkiye için pusuya yatmış namertleri mahçup ve mağlup etme amacındayız."

'FIRAT'IN DOĞUSU ÇÖZÜM DEĞİLDİR'

Son günlerde yeniden gelen şehit haberlerinin herkesi hüzne boğduğunu ifade eden Bahçeli, Münbiç konusundaki olumlu gelişmelere rağmen, teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Menbiç konusundaki gelişmeler olumludur. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna sürülmesi çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. İnsanlığın yüz karası olan canilere, sınırlarımızda hayat hakkı tanınmamalıdır. Fırat'ın doğusuna alınmalarına izin verilmemeli, baştan aşağı yakılmalı, yok edilmelidirler. Terör örgütlerine barınma, silahlanma, tahkimat ve yaşama imkanı sunulmamalıdır" diye konuştu.

'MHP, YENİ SİSTEMİN PAYDAŞIDIR'

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha yineleyen Bahçeli, "Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve beraberliğimizin baki kalması için, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka kurulmalıdır. Türk milleti Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bütün ağır sorunlarından kurtulacak, devlete ahenk gelecektir. Cumhur İttifakı, millet aklı, milli bekanın teminatı, bin yıllık kardeşliğin teminatı. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç olduğunu hissederek bu adımı attığını, ülkenin beka sorunu yaşadığı bir dönemde parlamenter sistemi geri getirmek istemenin beyhude bir çabadan ibaret olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi gelecektir, gelecek bizimle birlikte gelecektir. MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Hedefimiz, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP'nin varlığıdır. Hedefimiz TBMM'nin denge ve denetleme görevini yerine getirmektir. Partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye yönelik şerefsiz bir kumpasın, şerefsiz anketçileri ne söylerse söylesin, MHP sizin desteğiyle barajları aşa aşa geliyor. Bizden rahatsız olanlar, FETÖ, PKK'nın ekmeğine yağ süren onursuzlardır. Bizi çekemeyenler Müslüman Türk milletine düşman kesilenlerdir. Bundan 24 Haziran'a kadar konuşsunlar. Sonları yakındır, hesap vereceği günleri yakındır. MHP varsa Türkiye vardır, MHP varsa özgürlük ve demokrasi vardır."

AF, SEÇİM VAADİ OLDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son günlerde sık sık gündeme getirdiği af isteği, seçim vaatleri arasında yer aldı. Bahçeli; teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri haricinde kader kurbanlarına af çıkarılması için çalışacaklarını anlattı. Bahçeli, MHP'nin seçim vaatlerini ise şöyle sıraladı:

"Halkın yüksek faiz sarmalından kurtarılması, esnaf ve sanatkârlara borçlanma hakkı tanınması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt, şoförlere yıpranma hakkı, çiftçilerin mazotundan vergilerin kaldırılması, sulamada kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum ve gübre vergi dilimi düşürülmesi, işsiz aileye asgari ücretin yarısı kadar aile yardımı yapılması, gençlerin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, emekli maaşlarında refah payının yükseltilmesi, kadınlara, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, cezaların ağırlaştırılması ve dava açmada zaman aşımı kaldırılması, asgari ücretten vergi alınmaması, kadro alamayan taşeron işçiler ve 4B'lilerin kadroya alınması, atanamayan öğretmenler için kadro ihdas edilmesi."

Konuşmasının ardından Bahçeli'ye Sivas İl Teşkilatı tarafından Sivasspor forması ve 3 hilal işlemeli tablo hediye edildi.