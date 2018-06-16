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Bahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı.

Bahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Ramazan Bayramı’nda sevinçlerimizi artırmanın, hüzün ve hasretlerimizi azaltmanın peşindeyiz. Sıkılı yumruklar açılsın, çatık kaşlar düzelsin, buruk kalpler dirilsin, yaralı bakışlar iyileşsin arzusundayız. Çok şey değil, sadece huzur, saadet, adalet ve mehabet istiyoruz. İnsanı insan yapan vicdanıdır. Bayram aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiği, muhabbet pınarlarının gönülden gönüle akıp coştuğu müstesna zamanlardır. Dileğim her günümüzün bayram olması, her anımızın bayram coşkusuyla dolup taşmasıdır" dedi.
'GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN O FOTOĞRAF BİR TÜRLÜ GİTMİYOR'
MHP Lideri Bahçeli, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ormanlıkta bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'daki veteriner kliniğinde tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili de açıklama yaptı. Bir köpeğin bacaklarının kesilmesinin yüreğini fazlasıyla sızlattığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bu bayramda şahsımı çok sarsan, yüreğimi fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldım. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler. Ne hazin değil mi? Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır. İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur. Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Bilhassa söylemeliyim ki hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız. Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder."

FOTOĞRAFLI

Bahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattıBahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattıBahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattıBahçeli: Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı

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