Bahçeli bayramda İstanbul'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.
MHP İstanbul İl Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 16 Haziran'da, partisinin İstanbul teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak.
Devlet Bahçeli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 13.00'te düzenlenecek etkinlikte, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Etkinlikte ayrıca Ali Kınık da bir konser verecek.
Bahçeli'nin İstanbul'daki programına ilişkin hazırlanan "Yedi Tepe'de bayram var. İstanbul'a Devlet geliyor" yazılı afiş, partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
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