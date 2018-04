MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP’nin OHAL bahanesiyle 81 ilde düzenlediği oturma eylemi fikren sakat, ahlaken sakıncalı, ruhen hastalıklıdır. Yürüdüler, olmadı, şimdi de oturmaya başladılar. CHP bırakın oturmayı, ister amuda kalksın, ister parende atsın, ister akrobatik hareketlerin her çeşidine teşebbüs etsin, yine yararsız, yine beyhudedir. Biz CHP gibi olamayız, çürük İP’ten tutamayız" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, muhalefete ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Nisan Referandumunu anımsatan Bahçeli, hem hükümet sistemi değişikliği hem de buna bağlı olarak gerçekleşen ittifakla ilgili yasal düzenlemenin, Türk milletinin geleceğini teminat altına alan stratejik bir kazanım ve gelişme olduğunu belirtti. Bahçeli, "Aynı zamanda milli duruşun bir tezahürüdür. Bu duruşu sulandırmak, yok saymak, tanımamak gibi gafil niyetleri ısrar ve inatla diri tutma çabalarına da zaman zaman şahit olduğumuz bir gerçektir. CHP’nin başını çektiği ilkesizler koalisyonu çürük çatısını örmektedir. Parlamenter sisteme dönüş söylemlerini, bloklaşma siyasetini, demokrasiyi istismar gayretlerini, bekamıza yönelik tehditlere can suyu olabilecek ifadeleri tasvip etmiyor, karşı çıkıyor, elimizin tersiyle itiyoruz. CHP ve yardakçılarını ademe mahkum ediyoruz. 2023’ün güçlü Türkiye’sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz. Çünkü bizim yeminimiz vardır, bu yemin de devletin ve milletin bekasını her şart altında korumak, kollamaktır. Biz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna sadığız; 16 Nisan halk oylamasının muazzez sonucuna bağlıyız. Milli birlik ve beraberlik şuuruna ise sonuna kadar sevdalıyız. Türk milletinin bekasını, geleceğin güçlü Türkiye’sini amaçlayan herkes de bu ruha sadık kalmalı, aziz milletimizin yanında duracak feraset ve fikriyatı gösterebilmelidir. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmekten vazgeçmelidir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmayacaktır" mesajını verdi.