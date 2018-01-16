Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Osmaniye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, MHP- AK Parti ittifakına Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği iddiasına tepki gösterdi.
İşte Bahçeli'nin açıklamaları:
- (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme) Sınırlı bir görüşme oldu. Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi.
- (Kürtlerin ittifaka oy vermeyeceği iddiası) Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden “Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar benim taraftarlarım oy vermeyecek” diye bir şey duydunuz mu? Verir vermez ayrı bir konu. Ama Türkiye’yi böyle yanlış istikamete yönlendirmek doğru bir şey değil. Sonra bunun öyle olacağını nereden biliyorsunuz?
- (İttifak partileri hükümeti birlikte kurabilir mi?) MHP veya herhangi bir parti 2019’da TBMM’de temsil edilmiş olsa kurulacak olan bir yürütmenin içinde yer alma isteği ahlaki olmaz. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz.
"DEVLETİN BAŞINA DEVLET GELECEK" SLOGANI
- (‘Devletin başına Devlet gelecek’ sloganı bitti mi?) İsmimden dolayı bunu kullanıyorlarsa özeleştiri yapıyor örtülü tarzda. Yok, tarihi kültürümüzden gelen bir söylemin manasını kavrayamayacak kadar bir şuursuz ise o şuursuzluğunu benim üzerimde denemesin. Demek ki kuzgun leşi bilmiyor. Devleti tanıyor da kuzgun leşi bilmiyor.
- Afrin Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. ABD dört bin TIR’ı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de yüz beşlik obüslerle bir yerden girsinler.
SİBEL CAN'IN ŞARKISIYLA YANIT VERDİ
- (MHP’nin bazı gazetecilerin iddia ettiğinden fazla oy alması halinde) Vallahi karşılaştığım yerde acıyarak yüzlerine bakarım. Ağzımdan söz çıkmaz. Şu karda kışta sizlerle seyahat yapıyoruz. Arkadaşları görüyorsunuz. Bu arkadaşlar MHP’nin dışında kime oy verecek. MHP milletin kaderini belirleyecek yapıda bir siyasi kurumdur. Sibel Can’ın bir şarkısı var, “Kader bize eşit davranmadın” gibi. Seyyah kasetinde ‘Hançer’ diye bir şarkı.
BOZ’A TEŞEKKÜR HADİSE’YE SELAM
Bahçeli, mola sırasında Osmaniye’deki açılışta konser veren Murat Boz’a telefonda teşekkür etti, “Hadise Hanım’a da hürmetlerimizi söyleyiniz” dedi.
(HABERTÜRK)
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