Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Osmaniye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, MHP- AK Parti ittifakına Kürt kökenli vatandaşların oy vermeyeceği iddiasına tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

- (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme) Sınırlı bir görüşme oldu. Karşılıklı açıklamalar bir kez daha teyit edildi ve memnuniyetler ifade edildi.

- (Kürtlerin ittifaka oy vermeyeceği iddiası) Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden “Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar benim taraftarlarım oy vermeyecek” diye bir şey duydunuz mu? Verir vermez ayrı bir konu. Ama Türkiye’yi böyle yanlış istikamete yönlendirmek doğru bir şey değil. Sonra bunun öyle olacağını nereden biliyorsunuz?

- (İttifak partileri hükümeti birlikte kurabilir mi?) MHP veya herhangi bir parti 2019’da TBMM’de temsil edilmiş olsa kurulacak olan bir yürütmenin içinde yer alma isteği ahlaki olmaz. Edepsizlik olur. Böyle bir şeyin içine girmeyiz.