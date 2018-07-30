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Bahçeli, bu kez de Chrysler'i ile başkent caddelerini gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kullandığı klasik otomobiliyle başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kullandığı 1982 model Chrysler marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.

Emel Taşçıoğlu'nun "Bir selam gönder bari bayramdan bayrama" şarkısı eşliğinde Eskişehir yolunda ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara bozkurt işaretiyle karşılık verdi.

Bahçeli'nin araba kullanırken elinden tesbihini düşürmemesi de dikkati çekti.

Devlet Bahçeli'nin, geçen hafta 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşılmıştı.

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Chrysler klasik otomobil Klasik otomobil tur MHP Genel Başkanı Bahçeli

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