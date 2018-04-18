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Bahçeli bugün Suriye'ye müdahale için erken seçim istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

DSP Konya İl Başkanı Veli Kandemir, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu "İstikamet" programına katılan Kandemir, 1999 yılında kurulan DSP, MHP ve ANAP koalisyon hükümetine değinerek, MHP lideri Bahçeli'yi hedef aldı.

1999 yılında kurulan ve koalisyon hükümetinde yer alan Bahçeli'nin, tıpkı bugünkü gibi o dönemde de bir "görev" üstlendiğini belirten Kandemir, "2002 yılında Ecevit hükümetinde, Amerika, Irak'a saldırmak istedi. Ecevit müsaade etmedi. Amerika, 'Irak'a gireceğim' dedi, o zaman da hükümet dedi ki, 'yok giremezsin', çünkü, biz Irak'la sınır komşusuyuz, ekonomimize zarar verir, biz sınır komşumuza öyle müsaade etmeyiz dedi" ifadelerini kullandı.

Kandemir, "2002'de Amerika, koalisyon hükümeti ile Irak'a giremedi. Bahçeli, istifa etti, hükümeti yıktı, Amerika Irak'a girdi" derken, "Bahçeli, o koalisyonu yıkmasaydı, Amerika Irak'a giremezdi" dedi.

Kandemir, "Bahçeli'nin görevi farklı, öyle Türkiye'yi düşünmez o. Düşünen bir lider olsa, o zaman o hükümeti yıkmaz, direnirdi, Amerika oraya da giremezdi" diye belirtti.

Bahçeli'nin dün "erken seçim" çıkışına da değinen Kandemir, 2002'de Amerika'nın Irak'a müdahalesini hatırlatarak, erken seçim teklifinin, Amerika'nın Suriye'ye girebilmesi için yapıldığını ifade etti.

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AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
helal olsun bahçeliye ortaya bi yem attı ne kadar sazan varsa atladı yemin üstüne. demekki doğru yoldasın sayın bahçeli aynen devam.
İnsanlar artık Sayın Bahçeli'nin kim olduğunu kimlerin adamı olduğunu iyi araştırsın. Rahmetli Türkeş'in Bahçeli için neler dediğini de biliyoruz. Hâlâ Sayın Bahçeli'nin şapkadan tavşan çıkaracağına inanan kesim var. Sayın Bahçeli verilen talimatları yerine getirmekle hükümlüdür. Milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla, pkk ile meydanlarda megri megri deyip halay çekenlerle, kolkola girmezdi.
TÜRKİYE NİN VE MHP NİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET BAHÇELİDİR
Bahçeli doğru konuşuyor, adam hakikaten son seviye milliyetçi (ama Amerikan milliyetçisi).
amerikanın mhp siz ecevitsiz formülü için dsp nin adamı hüsamettin özkanı unutmuş bu arkadaş..Abd nin ıraka saldırı için türkiyedeki üslere izin vermeyen ecevit v emhp nin tasviyesi yerine sinei millete dönülmüştür o kadar..
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