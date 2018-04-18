Bahçeli bugün Suriye'ye müdahale için erken seçim istiyor

1999 yılında kurulan ve koalisyon hükümetinde yer alan Bahçeli'nin, tıpkı bugünkü gibi o dönemde de bir "görev" üstlendiğini belirten Kandemir, "2002 yılında Ecevit hükümetinde, Amerika, Irak'a saldırmak istedi. Ecevit müsaade etmedi. Amerika, 'Irak'a gireceğim' dedi, o zaman da hükümet dedi ki, 'yok giremezsin', çünkü, biz Irak'la sınır komşusuyuz, ekonomimize zarar verir, biz sınır komşumuza öyle müsaade etmeyiz dedi" ifadelerini kullandı.
Kandemir, "2002'de Amerika, koalisyon hükümeti ile Irak'a giremedi. Bahçeli, istifa etti, hükümeti yıktı, Amerika Irak'a girdi" derken, "Bahçeli, o koalisyonu yıkmasaydı, Amerika Irak'a giremezdi" dedi.
Kandemir, "Bahçeli'nin görevi farklı, öyle Türkiye'yi düşünmez o. Düşünen bir lider olsa, o zaman o hükümeti yıkmaz, direnirdi, Amerika oraya da giremezdi" diye belirtti.
Bahçeli'nin dün "erken seçim" çıkışına da değinen Kandemir, 2002'de Amerika'nın Irak'a müdahalesini hatırlatarak, erken seçim teklifinin, Amerika'nın Suriye'ye girebilmesi için yapıldığını ifade etti.
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