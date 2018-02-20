MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çocuk istismarına ilişkin, "Çocuklarımız kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız. Alçaklara, canilere, namussuzlara teslim edemeyiz. Allah şahit olsun ki teslim de etmeyeceğiz. Bu hüznün telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir. Bu bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburidir" dedi.

TBMM’deki partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ahlakın toplumun bekası açısından önemli bir değer olduğunun altını çizip, "Ahlak biterse; ati karanlığa gömülü kalır, beka silinir gider. Böyle bir boyunduruğa tamam diyemeyiz, tahammül edemeyiz" diyerek Adana ve Antalya’da gündeme gelen çocuk istismarı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. En rezil, en çarpık, en menfur suçların kadınlara ve çocuklara karşı işlendiğini aktaran Bahçeli, "Çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah edeceğiz, çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim? Çocuklarına yan gözle bakılan, cinsel obje görülen, evlilik yaşıyla toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü ve hüsranı dağlar kadardır. Bu hüznün telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir. Bu bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburidir. Gelecek nesillere olan sorumluluklarımız sadece siyasetle sınırlı görülmemelidir. Çocuklarımız kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız. Alçaklara, canilere, namussuzlara teslim edemeyiz. Allah şahit olsun ki teslim de etmeyeceğiz. İman imansızlıktan, ahlak ahlaksızlıktan korkmaz, korkmayacaktır. Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece ne demokrasiden, ne özgürlükten ne de insanlıktan bahsetmek imkansızdır" şeklinde konuştu.