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Bahçeli: "Çocuklarımızı alçaklara, namussuzlara teslim etmeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:19 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çocuk istismarına ilişkin, "Çocuklarımız kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çocuk istismarına ilişkin, "Çocuklarımız kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız. Alçaklara, canilere, namussuzlara teslim edemeyiz. Allah şahit olsun ki teslim de etmeyeceğiz. Bu hüznün telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir. Bu bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburidir" dedi.
TBMM’deki partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ahlakın toplumun bekası açısından önemli bir değer olduğunun altını çizip, "Ahlak biterse; ati karanlığa gömülü kalır, beka silinir gider. Böyle bir boyunduruğa tamam diyemeyiz, tahammül edemeyiz" diyerek Adana ve Antalya’da gündeme gelen çocuk istismarı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. En rezil, en çarpık, en menfur suçların kadınlara ve çocuklara karşı işlendiğini aktaran Bahçeli, "Çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah edeceğiz, çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden nasıl bahsedelim? Çocuklarına yan gözle bakılan, cinsel obje görülen, evlilik yaşıyla toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü ve hüsranı dağlar kadardır. Bu hüznün telafisi aciliyet arz eden bir ahlak görevidir. Bu bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburidir. Gelecek nesillere olan sorumluluklarımız sadece siyasetle sınırlı görülmemelidir. Çocuklarımız kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız. Alçaklara, canilere, namussuzlara teslim edemeyiz. Allah şahit olsun ki teslim de etmeyeceğiz. İman imansızlıktan, ahlak ahlaksızlıktan korkmaz, korkmayacaktır. Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece ne demokrasiden, ne özgürlükten ne de insanlıktan bahsetmek imkansızdır" şeklinde konuştu.

"Parti olarak yasal düzenlemeleri destekleyeceğiz"
"Sapıklara asla müsamaha gösterilmemelidir" çağrısında bulunan Bahçeli, "Bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Kim ki çocukların hakkını hukukunu, inkar ve imha etmeye kalkıyorsa kurulacak bir darağacında boğazına yağlı bir urgan geçirilmelidir. Anlaşılan odur ki kadına yönelik şiddeti durdurmak, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. İstismar ve tecavüz vakaları frensiz ilerlemektedir. Son günlerde medyaya yansıyan cinsel istismar vakalarını derin bir sızıyla lanetliyorum. Parti olarak yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğimizi huzurlarınızda kararlılıkla açıklıyorum. Toplum hayatımızı sapıklardan ayıklamak, kudurmuş ilkellerden arındırmak amacıyla her sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum" açıklamasında bulundu.

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