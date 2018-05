Bahçeli: Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı Ruhu'na suikast girişimi hız kazanmıştır

"DİYORLAR Kİ, 'MHP'YE KÜRTLER OY VERMEZ ..."

Bahçeli, "Diyorlar ki, 'MHP'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor.' Bu çevreler, Cumhur İttifakı'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor. Yusuf Has Hacib, MHP'ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş: Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili" dedi.

"MHP'Yİ KÜRT DÜŞMANI GÖSTERMEK ..."

Bahçeli, "MHP'yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP'ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir. Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK'nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP'ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK'lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. İki de bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP'den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür. Türk ve Türkiye düşmanları MHP'ye sevgi ve sempatiyle bakmaz. Allah muhafaza, varsayalım baktılar, kuşku etmeyin ki kendimizden şüphe duyarız. Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayanlar casuslar, terörizmin piyonlarıdır. Ekran ve gazetelerde kim ne söylerse söylesin, MHP, milletin her evladını bir ve aynı görüp kucaklayacaktır. Bunu söylüyorum yürekten, yarın söylenip sahiplenecek milyonlar yürekten. Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz. Demiş ki Yusuf Has Hacib: 'Dil aslan gibidir, eşikte yatar; dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der işit, bu sözü kulağına küpe et.ö Sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle işimiz daha bitmedi.' Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı.' başka söze gerek var mı?" ifadelerini kullandı.