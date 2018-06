Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda kazanılmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP genel merkezinde toplanan partililere konuşma yaptı. Bugün tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı’nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu demokratik oluş ve olgunluğa saygımız tam ve kesindir. Seçimlerin sükûnet içerisinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Türkiye bugün itibariyle resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur."

‘PARTİMİZ ÇOK DEĞERLİ MİLLETVEKİLİ SAYISINA ULAŞMIŞTIR’

Devlet Bahçeli, MHP’nin Meclis’te temsil edilme imkanına ulaştığını kaydederek şöyle konuştu:

"Aynı zamanda partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bizi yıkmak istediler, başaramadılar. Tahrip etmek istediler, sonuç alamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, Milliyetçi Hareket’i TBMM’nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Türkiye’nin önü açılmıştır. Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki beş yıllık zaman süresinde milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle, heyecanla, sabırla, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz" diyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarafımız Türkiye’dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Temel önceliğimiz var olan, üst üste yığılan, günden güne tesir alanını genişleten vahim sorunların çözümüne katkı sunmak, destek vermektir. Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye’de tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselelerin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi ve elbette Türkiye’nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhur İttifakı’na düşen sorumluluklar çok fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edecektir. Bu vesileyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı görevine tekraren seçilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’ne destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarıma, mensubiyetle övündüğümüz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Gecenin bu vaktinde buraya gelen veya gelemeyen, nitekim coşkumuza gönülden katılan her dava arkadaşımı, her ülküdaşımı candan kutluyor, samimiyetle kucaklıyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Üç Hilal sancağını düşürmediniz, dilerim ki, sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye’nin Teminatı. Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlüdür, daha huzurludur, daha da yükselecektir."