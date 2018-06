Bahçeli: Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu aday olacak

Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğiyle ilişkin açıklamasına katıldığını açıkladı. Bahçeli, "HDP eğer Türkiye'de bir siyasi kurum olarak PKK'nın gölgesinden sıyrılmış bir mücadele yürütürken, bir aday çıkarma ihtiyacı hissediyorsa, ki böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar Türkiye'yi zora koyan HDP'yi zora koyan, PKK ile olan mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içerisinde Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu, yani cumhurbaşkanı adayı olacak tarzda. O kadar tutuklular içerisinde bula bula onu mu buldular" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı. Mezara ibrikle su döken Bahçeli, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua etti. Devlet Bahçeli, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ederek "Mübarek Ramazan günlerini aşarak bayrama erişmiş bulunuyoruz. Ramazan Bayramımızın İslam alemine, Türk milletine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan ayı mübarek bir ay olmakla beraber, siyasi yönden yoğun faaliyetlerin olduğu dönem oldu. Şimdiyse bayrama erişmiş bulunuyoruz. Ancak milletimizi 9 gün sonra bir bayram daha yaşamak niyetinde olduğunu işaret ediyor. 24 Haziran, inşallah siyasi hayatımızda da geleceğimizde de bir bayram sevinci yaratabilecek sonuçlarla şereflenmiş olabilir. O bakımdan herkesin bayramını tebrik ediyoruz" diye konuştu.

SURUÇ'TAKİ SALDIRI

Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ak Parti'ye yönelik yapılan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Her yönüyle üzücü bir olay. Bir siyasi milletvekili ve onun ailesine yönelik saldırı. Bu saldırıda milletvekilinin ağabeyi hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu çok yönlü incelenmeli. Bunu da tahrik yönüyle önümüzdeki seçimin 9 gününü çatışan bir Türkiye değil, bu gibi olaylara karşı sabırlı ve soğukkanlı davranan bir Türkiye ile seçimin atlatılmasında yarar vardır. Olay üzücüdür. Hakkın rahmetine kavuşan milletvekilinin ağabeyine Allah rahmet eylesin. Ak Partililere karşı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman belediye başkanlarına, il başkanlarına, parti yöneticilerine karşı PKK tarafından sadırılar olmuştur. Bunlara rağmen sabrı elden bırakmamak lazım. Soğukkanlı davranmak lazım. 24 Haziran'ı en aza indirilmiş çatışma ortamında gerçekleştirmekte yarar vardır diye düşünüyorum"

'İNŞALLAH O BAYRAK KANDİL'E DE DİKİLECEKTİR'

Devlet Bahçeli, terörle mücadelenin devam ettiği, Kandil'e yönelik ir operasyonunun gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Terörle çok keskin bir mücadele var. Suriye, Irak, Türkiye'de var. Avrupa ülkelerinde de terör uzantılarıyla Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. Onlara bazı ülkelerin yardakçılık yapmasından da üzüntü duyuyor. Şimdi teröre doğru kesin sonuç almanın zamanı gelmiş ve geçiyor. Geçmişten bu yana bu terör faaliyetlerinin Kuzey Irak'ta, Kandil denen yörede toplanmak suretiyle her türlü ihtiyaçlarının, eğitimlerinin karşılanıp oradan da Türkiye'ye planlı saldırıların olduğu yerin artık gereği yapılmalıdır. Yıllardan beri Kandil'e bir bayrak dikmek gereğini vurgulamıştık. İnşallah o bayrak, Afrin'de olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi, Kandil'de de dikilecektir diye inanıyorum."

'SEÇİM BEYANNAMEMİZDE AF VAR'

Devlet Bahçeli bir gazetecinin "Af konusunda bir adımınız olacak mı? Bayram öncesini işaret etmiştiniz" sorusunu ise, "35 kişiyle bayram öncesi afı çıkaracak kadar bir gücümüzün olduğuna inanıyor musun sen? Ama seçim beyannamemizde af var" diye yanıtladı.

'HDP'DE DEMİRTAŞ'TAN BAŞKA ADAM MI YOKTU'

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı işaret ederek tutukluların cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin açıklamasına katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı adayların belirlenmesi konusunda hem siyasi istikrarın, hem toplumun hoşgörüsünün istismar edildiği kanaatiyle bu değerlendirmeyi yapıyor. Ben de katılıyorum. HDP eğer Türkiye'de bir siyasi kurum olarak PKK'nın gölgesinden sıyrılmış bir mücadele yürütürken, bir aday çıkarma ihtiyacı hissediyorsa, ki; böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar Türkiye'yi zora koyan, HDP'yi zora koyan, PKK ile olan mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içinde Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de adam mı yoktu yani, cumhurbaşkanı adayı olacak tarzda? O kadar tutuklular içerisinde bula bula onu mu buldular. Şu an halkın içinde aktif siyaset yapan HDP mensubu şahsiyetler var. İçlerinden bir tanesi kendi partilerini temsilen aday gösterilebilinirdi. Bu tutuklu, hükümlü olmazdı. 53 kişinin katline sebebiyet veren söylemlerde bulunmayan bir şahsiyet olabilirdi. Ama her şeyi yokuşa sürme ve bu arada da PKK- YPG ve buna benzer terör örgütlerine yandaşlık yapabilecek davranışları demokrasi adına kimse istismar etmesin. Siyasi partilere, adaylara, televizyondaki yorumculara söylüyorum. Türkiye'de demokrasinin ölçüsü Demirtaş'ın salıverilerek seçim propagandası yapmasını eş değer tutacaklarsa, bu yanlış bir istikamet. Ülkü ve ülkü sevdası olan Kürşat Yılmaz ve Alaaatin Çakıcı tutuklu olan şahsiyetler. Eğer 100 bin imza ile bunları dışarıyarıya salıvermeyi düşünmüş olsak, Selahattin Demirtaş gibi yanlış bir tespit içine girmiş olsak, bu hareket iki değil, cezaevinde bulunan bütün ülküdaşlarımız için 100 bin imza toplayabilirdi. Böyle bir yol açılmaması lazım. Onun için o konuda dikkatlerini çektik. Siz Demlirtaş'ı aday olmak sebebiyle dışarıya salıverilmesini istiyorsanız, biz de bu memlekete hizmette bulunmuş bildiğimiz ve inandığımız bazı arkadaşlarımızın 100 bin imza toplar, Türkiye'nin gündeminde bunların da cezaevinden çıkıp cumhurbaşkanı adayı olması için bir adım atmış olabilirdik., Bu yakışık bir şey mi olurdu? Demokrasi adına bunlar uygun şeyler mi olurdu? O sebepten dolayı 9 gün içerisinde bunlara son verip Türkiye'de yeni bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlangıcı olacak. 24 Haziran'a çok daha gelecek anlamı yükleyen bir kararı milletçe vermeliyiz. Bu da bize göre bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlıklı geçişin bir adımı olarak düşünmesi lazım. Biz MHP olarak adayımız Sayın Erdoğan'dır. 24 Haziran'da cumhur ittifakı olarak seçimlere katılıyoruz. Sayın Erdoğan MHP'liler oy verecektir. Kendi partileri olarak da cumhur ittifakında MHP'ye oy vereceklerdir. İlk turda Erdoğan'ın seçileceğine inanıyorum. Kim ne hesabı yaparsa yapsın. İnce'den her türlüsüne kadar kimin hesabı varsa varsın. Bir de halkın ve Allah'ın hesabı vardır. Onu da kimse unutmasın"

Devlet Bahçeli, FETÖ'den aranan Adil Öksüz'ün eşi ve kayınbiraderinin ABD'de yaşadığının ortaya çıkmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri Türkiye üzerinde FETÖ'yü besleyen, koruyan her türlü eylemi yaptıran bir devletin bazı unsurları tamamıyla deşifre olmuş durumdalar. 251 vatan evladımızın şehit olmasına sebebiyet veren, 2 bini aşkın vatan evladının yaralı olduğu bir ortamda lüks arabalar, villalarla kimin nasıl yaşadığına şahit oluyoruz. ABD'nin Türkiye ile olan dostluğu devam edecekse, böyle bir kararlılık içindelerse o kişilerle beraber FETÖ'yü Türkiye'ye bir paket halinde göndermesi lazım."