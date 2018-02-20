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Bahçeli'den çok sert pedofili tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 10:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Çocuğa sahip çıkamazsak medeniyetimiz ile övünmeye hakkımız kalmayacaktır' diyen Bahçeli 'Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda artış gösteren çocuk istismarı vak'aları hakkında 'En rezil, en çarpık suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir. Milletimizin tamamı beddua ile tepki göstermişlerdir. Nasıl ifade edeceğiz? Bir sapığın günahı mı diyelim, bir pedofili vakası mı görelim? Allah için durup sorgulayınız' ifadelerini kullanan Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Kalem ve fikir sahipleri sosyal krizlere, ahlaki bunalımlara manevi dokunuşları ile cevap üretmek durumundadır. Diken battığı yerden, battığı zaman çıkarılmalıdır. Bekanın çöküşü yalnızca güvenlik duvarlarının yıkılması ile gerçekleşmez. Ahlak sönerse beka silinir gider. Milli ruh demek milli ahlak demektir. Bunun tersi de doğrudur. Milli bekanın geleceği, milli ahlakın varlığı ile temellenmiştir. Özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarları duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklemiştir. En rezil, en çarpık suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir. Milletimizin tamamı beddua ile tepki göstermişlerdir. Nasıl ifade edeceğiz? Bir sapığın günahı mı diyelim, bir pedofili vakası mı görelim? Allah için durup sorgulayınız. Tertebiz sabinin gözüne bu şartlar altında nasıl bakacağız, onlara ne anlatacağız? Çocuklarına kastedilmiş bir medeniyetin umutları kırgın, hayalleri kırıktır. Cinsel obje görülen, evlilik yaşı ile ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan milleitn hüznü dağlar kadardır. Telafisi aciliyet arzeden bir ahlak görevidir. Bu da bir beka sorunudur. Üstesinden gelinmesi mecburiyettir. Sorumluluklarımız sadece siyasetle kısıtlı görülmemelidir. Durduramıyorsak mutlaka yapılması gereken bir şey eksiktir. Nesillerimizi heba edemeyiz. Gelecekten tasarruf yapamayız. Alçaklara, namussuzlara çocuklarımızı asla teslim edecemeyiz. Çocuğa sahip çıkamazsak medeniyetimiz ile övünmeye hakkımız kalmayacaktır. İnsanlığı çoğaltmaktan başka seçeneğimiz yol kalmamıştır. İman, imansızlıktan, ahlak, ahlaksızlıktan korkmayacaktır. Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece demokrasiden bahis açmak imkansızdır.

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ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI SERT SÖZLER

Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süretle tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Şiddet devam etmektedir. Bu selin önüne geçmezsek, meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Türkiye 1990'da imzalamıştır. Zararlı etkilerden istismar ve sömürüden korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli, ya da kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir.

'AFRİN' TEPKİSİ

"Ne arıyorsunuz Afrin'de" diyenlerle, "Afrin'e girmeyin" uyarısı yapanlar zihniyet itibarıyla ihanet madalyonunun iki yüzüdür. Haklarından taviz veren bir milletin yaşaması tesadüflere bağlıdır. Biz öyle bir milletiz ki zoru başarır, imkansıza diz çöktürürüz. Bu milli iman ve irade hamdolsun henüz canlılığından bir şey kaybetmiş değildir. Kutlu mazimiz, parlak geleceğimizin kefilidir. Biz millet olarak bir elimize sancağımızı, diğer elimize ise kefenimizi alarak kervan kervan yola koyulduk. Türk milleti hafife alınamaz. Türkiye görmezden gelinemez. Varsayalım hafife aldılar, biliniz ki Türk milleti hiçbir kursağa sığmaz, hiçbir şer güce kurban edilemez. Küresel ve bölgesel düzeyde her türlü engellemeye rağmen Zeytin Dalı Harekatı 32. gününe girmiştir. Mehmetçik, ÖSO ile birlikte aşama aşama Afrin'e yaklaşmaktadır. 320 kilometrelik karasal alanda güvenliğin sağlandığı anlaşılmaktadır. Şu ana kadar 1715 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Verdiğimiz şehit sayısı 32, sivil kaybımız 9'dur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

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"AFRİN'E TÜRK ASKERİ GİRECEK, AY YILDIZLI BAYRAĞI GURURLA ÇEKECEKTİR"

CHP PM'ye seçilen bir şahıs, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar" diyor. CHP PM'ye seçilmiş şahsın hakaretlerini ayaklar altına alıyor, çiğniyorum. Beğenseler de beğenmeseler de şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunlar YPG'ye meftun, PKK'ya vurgun, şehitlere suskundur. Bunların Atatürk ile yolları ayrılmış. PKK, PYD, YPG hem saldırıp hendek kazmakta hem de Türkiye'deki uzantıları ile operasyonu sabote etmeye çalışmaktadır. Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır. Afrin'e Türk askeri girecek, ay yıldızlı bayrağı hakettiği yere eninde sonunda gururla çekecektir. Afrin'den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur. Korkunun ecele faydası nerede görülmüştür. ABD'nin tavrı ne olursa olsun, terörün Afrin'deki başı ezilecektir.

"ESAD AFRİN'E GİRERSE SONUÇLARINA KATLANMAK DURUMUNDA KALACAKTIR"

Esad ise Afrin'e girerse, PKK,YPG ile aynı cepheye düşerse sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir? Bu nasıl bir çarpıklıktır. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır ancak Esad, kendi topraklarından bize yönelen terör tehditlerine karşı başa çıkmak için girişime yönelmemiştir. Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye işlevi görecektir. Türkiye, Afrin'de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir mücadelenin içindedir. Suriye yönetiminin Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca hezayandır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihi bir mükellefiyettir. Gözü olan varsa, o gözü çıkarmasını, çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız.

"KUZEY IRAK MODELİNİN, KUZEY SURİYE MODELİNE UYARLANMA HAZIRLIĞI..."

Zeytin Dalı Harekatı sürerken Türkiye ile ABD arasında geçen hafta yoğun görüşme trafiği yaşanmış gergin ilişkiler yumuşama göstermiştir. Biz atılması gereken adımların neler olduğunu ifade etmiştik. Görüşlerimizi aynısı ile muhafaza ediyoruz. Terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik iradeden taviz verilmesinin söz konusu olmadığını söylemiştik. Terör örgütüne desteğin derhal kesilmesini söylemiştik. Peş peşe yapılan çelişkili açıklamalar kuşkularımızı tetiklemiştir. Suriye'de muhtemel bir otonom bölge girişiminde olduğu tespit edilmiştir. ABD'nin Suriye'deki temel hedefinin terör örgütünü meşru bir yönetim kılıfına sokmak istediği sır değildir. Kuzey Irak modelinin, Kuzey Suriye modeline uyarlanma hazırlığı medyaya bir yansımıştır.

"NATO ÜYESİ TÜRKİYE MİDİR, YOKSA PKK, PYD MİDİR?"

NATO bize sınır çizmeyi bırakmalı, terör örgütlerine karşı safını belirlemelidir. NATO üyesi, Türkiye midir, yoksa PKK, PYD midir? Kötü günmüzde yanımızda olmayan NATO'yu iyi günümüzde ne yapalım? ABD'li Savunma Bakanı YPG ile PKK'yı birbirinden ayırma senaryosunu devreye almak isterken bu kez de Dışişleri Bakanı, silah vermediklerini ifade etmiştir. Kabine arkadaşları ile birer gün arayla ters düşmüştür. Silahın ağırı, hafifi olmaz. Silah, silahtır. PKK 5 bin tır ciklet mi göndermiştir?

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Tam bir faşist gibi konuştu. Öyle ya bir faşist her zaman ayni toplumsal refleksi gösterememesinde bir beis yoktur....
@recepmemisoglu chp ile karıştırma bak delegeler aday yaptı oy vermedi korkudan atlarına ettiler . faşist orada var
ey biskevüt senin bu ülkeye bu millete yaptığın ihanete asıl o yağlı urganın boynuna geçirilip seni sallandırmak gerektiğini hiç düşündün mü..?...bu ülkede yağlı urganın boynuna tek geçirileceği yaratık sensin
Takarakan E hadi yiyosa geçirin yağlı urganida görelim hadi
Bahçelinin çocuğu olmadığı için çocuk kıymetini çok iyi biliyor.
@cinates bunları anlamak için ana baba değil insan olmak lazım bir baba evladına bu kötülükleri yapabiliyor herkes ana baba olmaza malesef
apoyu asacak ipiniz yok mu diye kürsüden ip sallıyordunuz aynısını bekliyoruz bu konu için
Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir diyen DİYANET bu tür suçların sebebi olabilir mi, hatta bazı din adamlarının zina yapmayın hayvanlarla deneyim yaşayın demeleri diğer sapıklığı tetikliyor olabilir mi ? yada ateistlerin uzayda hayat araması mıdır bizim ülkemizdeki sapık sayısının artmasına sebep olan ?
Adam gibi adamdır Sayın Bahçeli. Bu meselede de çocuk istismarcıları asılmalıdır diyor. Daha ne desin.
Bahçeliyi görünce kanal değiştiriyorum..
cumhurbaşkanı sözcüsü konuşmuş yine
Siyaseti bilen yapsın, bahçeli kahvehanede oturup çayını yudumlamalı...
Puskevit sen partimizi satıp barzaninin kardeşlerine şehide kelle apoşa sayın diyen feto apo barzani papa haçlılar ile ittifaktan ıhaneti belgeli baston oldun.. ensara üye ol artık !!! Biz yörükler olarak IYI parti diyoruz...
dönek
Kimse Bahçeliye pedofilik Tecavüzcü bilmem ne vakfını AKP nin akladığını söylemedi mi?.
BAHÇELİ BEY CUMHUR İTTİFAKI YAPTIĞIN ZAT SENİNLE EL SIKIŞTIKTAN 2 GÜN SONRA GİDİP KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN SARIKLIYI ZİYARETE GİDİYOR ONUNLA EL SIKIŞIYOR BUNUN HAKKINDA NE DİYECEKSİN GERÇİ İKİNİZDE ÇAKMA MİLLİ OLDUĞUNUZ İÇİN HA YUNAN KAZANMIŞ HA SIRP NE FARKEDER DİMİ
teyyipin uslu finosu...
günaydın sayın bahçeli şimdiye kadar hiçbir devlet adamının ağzından tek kelime çıkmadı şu konu hakkında dün hükümet çalışma başlattı diye haber çıktı bugün konuşuyorsun hiç mi kendi iraden yok kendi başınıza bir şey ifade etmiyormusunuz
KONUŞTUGU TEK KELİMENİNARKASINDA DURMAYAN BU ADAMA ARTIK OY YOK BOŞA OY ALMAK İÇİN İKİ SALLAR KOLUNU OKADAR GERİSİ BOŞ. BİRTÜRKLÜGE DAHİ SAHİPOLAMADI ONDADA ŞÜPHEMVARDESEM HAKSIZDA SAYILMAM
İttifak yaptıklarına bir baksın önce.Onlara bağlı tarikat ve cemaatlerde çocuk istismarı rekor seviyede. Hatta bir ara çocuk gelinler için yasa bile çıkartacaklardı. Meclise girmek uğruna ne tavizler veriliyor? Afrin meselesine gelince. Orası Suriye toprağı ve o kısmında bir terör örgütü var, doğru. Ancak Esad kendi ülkesinde nereye gireceğini sana mı soracak? Yok gelemez diyorsan bu harekatı eleştirip Türkiyeyi işgalci gösteren bazı batılıları haklı duruma sokarsın.Ama bu yaşta kafa ancak bu kadar çalışıyor galiba..
ey bahçeli sen çocuk kıymetini nasıl bişeceksin ki cenebı allah sana bu lutfu vermedi ama sen dava arkadaşlarını koltuk uğruna sattın daha ne konuşuyorsun ki bir de çıkmış çocuk hakını savunuyorsun o partide mhp de arkadaşların vede çocuklar yokmu idi ama sen onların hakkını bile koruyup savunamadın birde çocuk haklarını savunmaya kalkıyorsun bu kelimeleri konuşurken kendinden utan .
hep bağırıyorlar hiç iş yapan yok bağırmanında bize faydası yok kendileri deşajoluyolar
Hep rivriv hep riv riv riv sadece konuşunuyorsunuz,iş icraata gelince göremiyoruz,bir gidin Afrinde cephede savaşın,şu yağlı urganı çıkarın torbadan bir görelim dsa
terorist apo yu senin imzan sus pusun ile sallandirdi bu ulke senin lafinla bu pis istismarcilarda sallandirilir
işin gücün goy goy bahçe li orada bağırma git fezleke ver tecavüzcüye katile idam gelmezse adam değilsiniz
Tutmayın küçük enişteyi....
elinde ip dolaşıyor birde yaptığını görsek.
Bay kemal'de esad rejimi gibi afrin konusunda esad'la beraber hareket edilmeli diyor.bunu diyen bay kemal esad rejimine pyd ve abd ordayken niye işbirliği yapıp çıkaralım bunları afrinden demedi.yazık atamın partisine sahip çıkalım.
BAHÇELİ YALANCI ÇOBANIN MASALINI BİLİRSİN...İŞTE SANA ARTIK KİMSE İNANMAZ..
Lan SIS. Yalamaligini bastonluğunu yaptığın parti bi kereden bişey olmaz diyo.ona artistlik yap
VALLAHİ ÖNCE SANA PARTİNE OYVERMİŞTİM AMAŞİMDİ SENİ DİNLEYENLERE ŞAŞIYORUM SİZ KİMSİNİZ TÜRK OLDUGUNUZDAN ŞÜPHEM VAR
sen git agzini yika be adam bok kokuyor az yalamiyorsun tayyibin kicini koltuk icin.
Şimdi payanda olduğun reis hakkında bir zamanlar ağıza alınmayacak laflar ettin.Sende hiç utanma duygusu yok mudur? Milliyetçiliğin M si gitmiş partinin başkanı....
KOALİSYONLAR BİTSİN DİYE REFERANDUMDA EVET DİYENLER ŞİMDİ KOALİSYONUN ADINI DEĞİŞTİRİP İTİFAK YAPIYIORLAR GÜLERMİSİN AĞLARMISIN
Şimdi kızıyon ama ileride bir çok insan bunlara çanak tutmak seni şuçlayacak bugünlere gelmenin en büyük sebebi sensin babçeli bey
ya bu adam ne iş yapar magazin haberleri gibi her haberin arkasından yorum yapıp kendini bişey sanar gündemde olan haberlerin arkasından yorum yapar yani atık siyasetçi tipe bak ya
Tamam 2019 da meclise girmeyi garantiledin
sen niye zahmet ediyorsun cumhurbaskani senin yerine konuşurdu yorma kendini
Bağırmakla,asmakla ,kesmekle devlet millet işleri çözülmez..Düğümlenir..Kimyasal hadımlıktan söz ediliyor..Bu insanlara ömür boyu çocuklara yaklaştırılmıyor..Hastanelerde bölüm açılıyor.Psikolojik tedaviler uygulanıyor..Dünya devletleri önlem alıyor.. Bunu tartışıyor....Sen bağırıyorsun..
gene boş boş sallamışın hıc yakışmıyo sana
"pedofili" kelimesini kullanması önemlidir.
kadir mısırlıoğlu ses edemezssin bahçeli. bir çift söz söyle de karatını görelim. Dişi deve; Erkek mi dişi mi ?
bu hep sert zaten hiç yumuşak olmadı gitti hamama götürün bir defa belki yumşar insanlık düşmanı.
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