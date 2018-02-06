Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alman parlamentosunda PKK paçavraları takarak terör örgütü propagandası yapan zavallı vekil müsveddeleri, masumlara füzeyle saldıran katillerle aynı çizgiye düştüklerini, aynı cinayet ve melanete ortak olduklarını ne zaman idrak ve itiraf edeceklerdir" dedi. 'TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAKSA GÜN BUGÜNDÜR'



Mehmetçiğin Afrin'de masum sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, "Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücüyle ezeceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür" ifadelerini kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’e adım adım yaklaştığını kaydeden Bahçeli, "Afrin’in çevresi kanlı niyet ve hedeflerden arındırılmaktadır. Bugüne kadar PYD/PKK işgalindeki pek çok yer kurtarılmıştır. Düne kadar 40’a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 950’yi geçmiştir. Stratejik mahiyetteki Barşah ve Darmık Dağı teröristlerden alınmış, Horoz Dağı ve Bülbül bölgesindeki terör mevzileri yoğun bombardımana tutulmuştur. Terör örgütü PYD/PKK’nın barınak, sığınak, silah, araç ve gereçleri peş peşe icra edilen hava akınlarıyla karadan yapılan eş zamanlı top atışlarıyla imha edilmiştir. Bu süreçte kahraman Mehmetçik masum sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir dikkat ve hassasiyet göstermektedir" diye konuştu.

'MİLLİ VİCDAN ALARMDADIR'



Bahçeli, PKK ile PYD arasındaki bağ ve bağlantının bir kez daha alenileştiğine dikkat çekerek, "Demek ki, PYD/PKK terör örgütü tıpkı Sur’da olduğu gibi, Nusaybin’de görüldüğü gibi, aynısıyla Cizre’de yaşandığı gibi çukur kazarak, tünel açarak, barikat dikerek terör eylemleri ve kanlı provakasyonlar için hazırlık ve prova yapmıştır. Karşımızdaki tablonun başka bir izah ve ifade tarzı yoktur. Köstebek gibi yer altına inen hainler Afrin merkez ve etrafını tuzaklamışlar, askeri harekatımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Görünen gerçek budur. Hainlerin saklanması nafiledir. Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücüyle ezeceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarı ve sonuca ulaşması için milli ruh ayakta, milli vicdan alarmdadır" açıklamasını yaptı. 'TABİBLER BİRLİĞİ TÜRK DÜŞMANIDIR'



Afrin gündemiyle toplanan Almanya Parlamentosunda, Alman vekillerin boyunlarına PKK paçavraları asarak Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını istemesine değinen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: