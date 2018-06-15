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Bahçeli'den kritik 'Suruç saldırısı' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 07:48 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suruç'taki saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Tahrik yönü ile, seçime kalan 9 günün bu gibi olaylara karşı sabırlı bir Türkiye ile atlatılmasında yarar vardır' dedi.

Bahçeli'den kritik 'Suruç saldırısı' uyarısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

24 Haziran siyasi hayatımıza da geleceğimize de bir bayram sevinci yaratacak sonuçlarla şereflenmiş olabilir.

SURUÇ'TAKİ SALDIRI

Olay her yönü ile üzücü. Bir milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Değerli vekilin ağabeyi Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Bu çok yönlü incelenmeli. Tahrik yönü ile seçimin 9 gününü bu gibi olaylara karşı sabırlı bir Türkiye ile seçimin atlatılmasında yarar vardır. Olay üzücüdür. Soğukkanlı davranmak lazım.

Biz yıllardan beri Kandil'e bayrak dikilmesi gerekliliğinde bulunmuştum.

35 kişi ile bayram öncesi affı çıkaracak kadar gücümüz olduğuna inanıyor musun? Ama seçim beyannamemizde af var.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ŞARTLARI

Adayların belirlenmesi konusunda hem siyasi iktidarın hem de toplumun hoşgörüsünün istismar edildiği nedeniyle bu değerlendirmeyi yapıyor. Ben de katılıyorum. Böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar HDP'yi zora koyan, PKK ile mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içinde, Selahattin Demirtaş'tan başka aday olacak adam mı yoktu? Tutuklular içinde bula bula onu mu buldular? 53 kişinin katline sebebiyet veren söylemlerde bulunmayan bir şahsiyet olabilirdi.

Ülkü ve ülkü sevdalısı olan sayın Kürşat Yılmaz ve Alaattin Çakıcı, hükümlü olan şahsiyetler, 100 bin imza ile bunları salıvermeyi düşünmüş olsak, Selahattin Demirtaş gibi yanlış bir tespit içine girmiş olsak bu hareket 100 bin imza toplayabilirdi. Böyle bir yol açılmaması lazım. O konuda dikkatlerini çektik. Siz Demirtaş'ı dışarıya salıverilmesini istiyorsanız biz de bu memlekete hizmette bulunmuş bazı arkadaşlarımızı 100 bin imza toplar, bunların da cezaevinden çıkıp aday olması için bir adım atmış olabilirdik. Bu uygun mu olurdu?

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