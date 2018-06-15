Bahçeli'den kritik 'Suruç saldırısı' uyarısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

24 Haziran siyasi hayatımıza da geleceğimize de bir bayram sevinci yaratacak sonuçlarla şereflenmiş olabilir.

SURUÇ'TAKİ SALDIRI



Olay her yönü ile üzücü. Bir milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Değerli vekilin ağabeyi Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Bu çok yönlü incelenmeli. Tahrik yönü ile seçimin 9 gününü bu gibi olaylara karşı sabırlı bir Türkiye ile seçimin atlatılmasında yarar vardır. Olay üzücüdür. Soğukkanlı davranmak lazım.

Biz yıllardan beri Kandil'e bayrak dikilmesi gerekliliğinde bulunmuştum.

35 kişi ile bayram öncesi affı çıkaracak kadar gücümüz olduğuna inanıyor musun? Ama seçim beyannamemizde af var.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ŞARTLARI



Adayların belirlenmesi konusunda hem siyasi iktidarın hem de toplumun hoşgörüsünün istismar edildiği nedeniyle bu değerlendirmeyi yapıyor. Ben de katılıyorum. Böyle bir aday çıkarma düşüncesine sahip olanlar HDP'yi zora koyan, PKK ile mücadeleyi gölgeleyen bir davranış içinde, Selahattin Demirtaş'tan başka aday olacak adam mı yoktu? Tutuklular içinde bula bula onu mu buldular? 53 kişinin katline sebebiyet veren söylemlerde bulunmayan bir şahsiyet olabilirdi.