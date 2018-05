Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

"FIRTINA VAR DİYE GEMİ YOLUNDAN DÖNMEZ" Her dönemde Türkiye’nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgâr esmiyor diye bayrak inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez.

Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, “kötüye katılma, tavrını diri tut” diyor ya, ben de aynen bunu yaptım.

Yine diyor ve uyarıyor Yusuf Has Hacib: “Küstahlara katılma, fesada uyma. Bu ikisinden kara bulaşır insana.” Dillerinde ölümcül riya, yüzlerinde gölgeli ziya, gözlerinde suçluluğun ciyası olan vefasız ve vicdansızlar fesat ve fitneye mihmandarlıktan geçinen sefalet yuvalarıdır.

"KÜSTAHLIKTA DEVAMLI ÇITA YÜKSELTMEKTEDİR" Bakınız ne kadar isabetle söylemişti Yusuf Has Hacib: “Doğru söyle, kavlin bütün olsun. Küstah olur kavli yalan kişiler.” Gerçekten de böyle değil mi? Kavli yalana bulanmış, karakteri yozlaşmanın çukuruna batmış kişi ya da kişiler küstahlıkta devamlı çıta yükseltmektedir.

İbn-i Sina diyor ki; “hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.” Ancak fesat kumpanyası 24 Haziran’da hak ettiğini görecek, layığını bulacak, kumdan kale gibi devrilip gidecektir. Türkiye’yi felakete sürüklemek isteyenleri, Türk milleti inanıyorum ki, fena yapacaktır.

Yusuf Has Hacib’in şu sözleri ne denli anlamlıdır: “Fesattır bozan her şeyin aslını, fesat bozar her iyi izi. Fesat kaçırır bulunmuş kutu, fesat tutuşturur sönmüş ateşi. Fesadın etrafında durma, ona yakın yürüme. Fesat neredeyse ucuzluk orada.” Zillet İttifakı ucuzdur, uçurumdur.

Bir ülkücü katili, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağı, 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu sormuş. Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi’nde sanıyorum aklını kaybetmiş,ruhunu da teslim etmiştir.

"EMİN OL Kİ SENİN OLMADIĞIN HER YERDEYİM"



15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki, senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun yerde de zaten yokum.