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Bahçeli: Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

MECLİS Genel Kurul Salonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerinin yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz.

Bahçeli: Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- MECLİS Genel Kurul Salonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerinin yemin töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir, inşallah başarılı olacağız" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis Genel Kurul Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyelerinin yemin törenini izledi. Bahçeli tören sonrası yaptığı açıklamada, "Kabine üyelerinin yemin töreni için geldik. Milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Henüz daha hepsini tanıma imkanı bulmuş değiliz ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız zaman siyasi var, bürokrat var ve serbest hayattan şahıslarla bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı, bütün birikim ve tecrübelerini uygulamaya dökebilecek bir misyonu yüklenmiş, başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu.
Parti olarak yasamada üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Bahçeli, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak yasamada üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir, inşallah başarılı olacağız" dedi.
Gazetecilerin, "Neden hükümette yer almadınız?" sorusuna ise Bahçeli, "Bu prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret göstermiştir" yanıtını verdi.
Bahçeli, sözlerini, "Dün akşam menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli zat 'Çok gizli bir pazarlık var burada' diyor ve hâlâ kafayı buraya takmış, kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi, MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan bir anonim şirkete dönüştürmesin" diye tamamladı.

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Bahçeli: Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir

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