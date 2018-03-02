Bahçeli: Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düşmesi, 13 askerin ise yaralanmasına ilişkin, "Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır" dedi. "ZEYTİN DALI HAREKÂTI SÜRESİNCE 41 EVLADIMIZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düşmesi, 13 askerin ise yaralanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hatay'ın Hassa İlçesi Akbaba Hudut Karakolu'nun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas, akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanımız şehit olmuş, 13 kahramanımız yaralanmıştır. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu mensuplarında da şehit ve yaralılar mevcuttur. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir. Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir.Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir.

BUNDAN DÖNÜŞ YOKTUR, GERÇEKTEN DE GEMİLER YANMIŞTIR

Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı meşrudur, haklıdır, karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan işbirlikçileridir. Afrin zorlu bir coğrafyaya sahip, iklim şartları ise mücadelenin aleyhinedir. Buna rağmen, Allah'a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır. HER ALAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA TESPİT EDİLİP TOPÇU BATARYALARIYLA VURULMAKTADIR

Afrin'in stratejik noktaları olan Güney Batıdaki Cinderes, Batıdaki Raco, Kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alan insansız hava araçlarıyla tespit edilip topçu bataryalarıyla vurulmaktadır. Bugüne kadar 2300'e yakın terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bu çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanımdır.

AFRİN'DE MESKÛN MAHAL OPERASYONLARI BU SABAH RACO'DA BAŞLAMIŞ, CİNDERES MUHASARA ALTINA ALINMIŞTIR

Afrin'de meskûn mahal operasyonları bu sabah Raco'da başlamış, Cinderes muhasara altına alınmıştır. Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. AFRİN'DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İSTİKLALİ SAVUNULMAKTADIR

Çünkü Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız. Afrin'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz. YPG'NİN KORUYUCU ZIRHI, CAN SİMİDİ, DOĞAL VE KAN MÜTTEFİKİ ABD'NİN ...

YPG'nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir.