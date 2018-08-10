HABER

Bahçeli: Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki artışa ilişkin, "Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda.

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki artışa ilişkin, "Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar. Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde. Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor. Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (4)
Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Diğer Haberler
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

AK Partili Naci Bostancı'dan dikkat çeken dolar yorumu!

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.