Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi

Bahçeli, tespih hediye ettiğinin belirtilmesi üzerine güldü ve "Tespih cezaevinde iyi çekilir." ifadesini kullandı.

"Daha önce tanışıyor muydunuz?" sorusuna Bahçeli, "Benim ülküdaşım o." karşılığını verdi.

- "Erdoğan birinci turda seçilir"

Bir gazeteci Bahçeli'ye, "Cumhurbaşkanının 'seçimlerden sonra gerekirse B ve C planı olduğu' ifadesinin, 'Meclis aritmetiği içinde MHP dışında da bir partiyle ortaklık yapılabileceği' ve C planının da 'bir başka seçim' gibi yorumlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanının B ve C planları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Tabii B ve C planlarından neyi amaçladığını tam olarak bilemiyorum. Ama söylediğiniz, televizyonlarda bazı konuşmacılar aracılığıyla yapılmış olan bazı değerlendirmeler ışığında, bizim de birtakım şeyler söylememiz ve onların tartışmalarına MHP'yi sokmamız doğru değil. Onlar televizyonlarda kendi aralarında tartışsınlar. MHP'nin bugüne kadarki çalışmaları, bunlardan elde ettiği bilgiler, siyasi iklimi kamuoyu araştırmalarının dışında halkla yüz yüze yapılan temaslarla edindiğimiz bilgiler ışığında ifade ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilir. MHP olarak TBMM'de güçlü bir yapının oluşması açısından zannediyorum başkalarının yüzde 3, yüzde 4'ünü çok çok aşan ama seçim sonrasında karşı karşıya gelmemeye hassasiyet gösteren insanlara selamım olsun."