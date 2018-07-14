Bahçeli, gündemi değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilinsin ki 24 Haziran’da Türkiye kazanmıştır, Türk milleti kazanmıştır, üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır, kundaklanmak istenen milli ve yerli duruş kazanmıştır." dedi. Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 24 Haziran’da başarıyla gerçekleştirildiğini ve Türk milletinin tercihini yaptığını belirtti. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde, yüksek bir katılımla yapıldığını anlatan Bahçeli, "Önümüzdeki 5 yılda, 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi her yönüyle sahnelenecektir.

Sonuç itibarıyla Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçiş sağlamış ve yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir." ifadesini kullandı. Türk milletinin dünyaya adeta bir demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Bahçeli, içte ve dışta sistematik olarak tedavüle sokulan karalama kampanyalarının, boşa çıkarıldığını, Türkiye aleyhine kurgulanan altıncı kol faaliyetlerinin, algı oyunlarının, sinsi operasyonların sandığa çarptığını ve tel tel dağıldığını kaydetti.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu tablo gerçekten hepimiz adına bahtiyarlık vericidir.

Türk milletinin tarihsel ve demokratik gücünü test edenler hem yanlışa düşmüşler hem de yenilgiye uğrayarak layık oldukları hüsranı tatmışlardır.

Türkiye üzerinde hesap yapan odaklar bir kez daha hezimetle tanışmışlardır.

Milli uyanış umut vermiş, milli diriliş huzur vermiş, bu sayede istikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır.

Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etmiştir.

Bununla da kalmamış, kansız, kavgasız ve kargaşadan uzak şekilde Cumhuriyet'in üçüncü evresine sabır, sükunet ve derin bir kavrayışla intikal sağlamıştır.

Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha ispatlanmıştır.

Aziz milletimiz sözünü söylemiş, tavır ve tutumuyla ses getirmiştir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri herkese, her partiye ayrı ayrı ve üzerinde durulması gereken mesajlar vermiştir.

Bu mesajlar dikkatle incelenmeli, titizlikle irdelenmelidir." - "MHP alnının akıyla çıkmıştır" MHP'nin 24 Haziran'dan alnının akıyla, millet aklının taltif ve teveccühüyle çıktığına işaret eden Bahçeli, YSK'nin kesin sonuçlarına göre, MHP'nin 5 milyon 565 bin 331 seçmenin oyuyla, yüzde 11,10'luk oy oranıyla, 49 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilme imkanına kavuştuğunu anımsattı.

"Bu sonuç geçtiğimiz zorlu aşamalar hesaba katıldığında, karşılaştığımız onca badire göz önüne alındığında hakikaten başarıdır, takdir edilecek bir yükseliş halidir." açıklaması yapan Bahçeli, şöyle devam etti: "24 Haziran öncesi iflasımızın fermanını yazmışlardı.

24 Haziran öncesi bitişimizin ilanını yapmışlardı.

24 Haziran öncesi tükenişimizin ihbar ve ilamıyla avunmuşlardı. 'Allah bes baki heves' dedik, milletimize güvendik, ülküdaşlarımıza inandık. Allah’tan başka galip yoktur dedik, maneviyatımızın gücüyle direndik.

Bardaktan boşanırcasına yağan iftira sağanağına rağmen ayakta kaldık, asla geri adım atmadık. Kuşatmaları yardık, kuyulardan çıktık.

Kaldı ki ihanetin imanı yenemeyeceğini adımız gibi biliyorduk.

Biz bitti demeden, Türk milleti tamam iradesi göstermeden hiçbir tezgah ve tertibin tutmayacağının farkında ve bilincindeydik.

Türk tarihinin itibarı yanımızdaydı.

Ecdadımızdan aldığımız feyz ve ilham yüreklerimizdeydi.

Aziz şehitlerimizin duası elbette bizimleydi.

MHP tıpkı Anka kuşu gibi, küllerinden yeniden doğmuş, milli duruşuyla, milliyetçi mücadelesiyle bir kez daha taraflı tarafsız herkesin hayranlığını kazanmıştır.

Türk milleti üç hilali ne mahzun bırakmış, ne de mahcup etmiştir.

Aslında başarı zamanın bir anında ulaşılan sonuçtan ziyade, zorluklara gösterilen mukavemet, saldırılara göğüs geren muazzez ve muteber iradenin tekemmül halinde muhafazasıdır.

Bu açıdan 24 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir başarı elde etmiştir.

Hiç kuşku yok ki olanla yetinemeyiz, olmuşla vakit geçiremeyiz.

Yerimizde sayamayız, küçük olsun bizim olsun basitliğine sığınamayız.

Daha fazlasını istiyoruz, daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

Eksiğimiz varsa tamamlayacağız, açığımız varsa kapatacağız."

- MHP'ye oy veren seçmene teşekkür MHP'nin öngörülemez, anket ve kamuoyu araştırmalarıyla asla öğütülemeyeceğini bildiren Bahçeli, 24 Haziran’da MHP'ye oy veren vatandaşlara bir kez daha teşekkür etti. Parti örgütüyle Cumhur İttifakı’nın başarısı için inisiyatif alan her kese teşekkürlerini sunan Devlet Bahçeli, "Bilinsin ki 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır, Türk milleti kazanmıştır, üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır, kundaklanmak istenen milli ve yerli duruş kazanmıştır.

Kurcalanmak istenen birlik ve dayanışma ruhu kazanmıştır.

Kurban edilmek istenen bekamız ve tarihi haklarımız kazanmıştır." dedi. "Bunlara karşılık zillet kaybetmiş, ihanet tepelenmiş, bozgunculuk yapanlar, emperyalizmin borusunu öttürenler unutamayacakları bir mağlubiyet yaşamışlardır." ifadesini kullanan Bahçeli, karar sahibinin aynı zamanda sözün de sahibi olduğuna vurgu yaptı. MHP milletvekillerinin yemin ederek görevlerine başladığını bildiren Bahçeli, "Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır.

MHP üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.

Partimiz yasama faaliyetleriyle hem seçim beyannamesinde yer bulan vaatlerinin gerçekleşmesini sağlayacak, hem de yürütmeyi denetleme sorumluluğunu yoğun çalışmayla ikmal edecektir.

Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de yemin ettiğini, aynı günün akşamında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci Bakanlar Kurulunun açıkladığını hatırlatan Bahçeli, partilerinin açıkça desteklediği Binali Yıldırım'ın da 12 Temmuz TBMM'nin 28’inci Başkanı olarak üçüncü turda seçildiğini belirtti. Bazı atamaların yer aldığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin de yayımlandığını aktaran Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni sistemin doğasına uygun olarak baştan ayağa reform sürecine girmiş, tarihsel hüviyetinden savrulmadan köklü değişimler yaşamaya başlamıştır.

Başbakanlık makamı artık son bulmuş, tarihe mal olmuştur.

Bakanlık sayıları 25’ten 16'ya inmiştir." ifadesini kullandı. - "Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya güçleri yetmeyecek" Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında, Cumhurbaşkanı'na bağlı 9 kurul ve 4 ofisin teşkil edildiğini de bildiren Devlet Bahçeli, artık kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girildiğini aktardı.

Bunu hazmedemeyen odakların ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlık peşinde olduğuna işaret eden Bahçeli, "Ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.

Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye’den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi. "Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye’nin tarihsel istikametinden sapma değil tam tersine bu istikametin teyidiyle birlikte kutlu hedeflere ulaşma azim ve arayışını uhdesinde barındırdığını kaydetti. - "Cepheleşme ve sonuçsuz cebelleşmelerin hükmü geçmiştir" Bahçeli, Cumhuriyet'in, yeni sistemle daha da güçlendiğini, daha da sağlam esaslara bağlandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet hayatında belirsizliklerin hakimiyeti bitmiş, cepheleşme ve sonuçsuz cebelleşmelerin hükmü geçmiştir. 'Rejim elden gitti, tek adam geldi' diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’nin medeniyet ve milletler mücadelesinde stratejik kozu, güvenlik suru, güçlü ruhudur.

Ruh sağlamdır, beden çelik gibidir.

Bu ruh bozulmadan, heba edilmeden, devletin kuruluş esaslarından herhangi bir ödün vermeden geleceğe doğru coşkun bir nehir gibi akarsa Türkiye’nin önüne hiçbir mihrak geçemeyecek, hiçbir alçak kumpas sonuç vermeyecektir.

Yeni sistem milli iradenin marifet ve mükafatıdır.

Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu kazanarak, yeni sistemin rotasını çizecektir.

Ve temeli millet olan mezkur ittifak hukuku titizlikle korunacaktır.

Türk milleti kendi istikbal ümidi ve aydınlık ufku için bir sistem değişikliğini temellendirmiş, demokratik olarak tezahür ettirmiştir.

Parlamenter sistem hatasıyla sevabıyla geride kalmıştır."