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Bahçeli gündemi değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2) - "Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o şekilde yapmak isteyenler yapsın. 'Bunu böyle diyemezsiniz, dememelisiniz' demeye gerek yok. Yalnız cumhurbaşkanı tektir, başkan ise şu salonda 50 tane var" - "OHAL ayın 18'i itibarıyla son buluyor. Bu bir toplumsal talep haline dönüşmüş. Fakat OHAL'in uygulamasında aksayan ve ülkeye zarar veren boyutları yeni bir yasa hazırlığıyla giderilecektir. Bu ifade ediliyor. Böyle bir yasa Meclise geldiğinde MHP gereğini yapacaktır" - "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır" - "Herhangi bir talep ve beklentimizin olmadığını söyledim. Artık Cumhurbaşkanlığı yürütmeyi temsil etmektedir. Kendi inançları, ilkeleri doğrultusunda nasıl hareket edecekler, onların takdirinedir" - "(Koray Aydın'ın "MHP'den İYİ Parti'ye geçenler olacak" iddiası) Rüyalar, hayaller, hülyalar çok güzel şeylerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa, o şekilde yapmak isteyenler yapsın. 'Bunu böyle diyemezsiniz, dememelisiniz' demeye gerek yok. Yalnız cumhurbaşkanı tektir, başkan ise şu salonda 50 tane var." dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meclis'te İYİ Parti ile bir yakınlaşma tablosunun ortaya çıktığı, bazı İYİ Parti milletvekillerinin elini öptüğü hatırlatılarak, "Koray Aydın'ın pişman olduğunuz için böyle davrandığınız şeklindeki yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulması üzerine Bahçeli, Aydın'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bazı konuları da anlaması gerekir. Bir selam vermek, bir el sıkmak şer ile hayrı bir birinden ayırır. O bunu kavrayamıyor. Bize tahribat yaparak kopanlardan kimi dost, kimi şer selam ve el sıkmakla belli olur. O gün onlar imtihandan geçmiştir. Bu imtihanın farkında bile değillerdir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP için "Kürt siyasi hareketi" tanımlamasının partiden istifalara neden olduğunun belirtilerek, "Bu istifalar devam eder mi? İstifa edenler MHP'ye gelirse kapı açık mı?" sorusuna Bahçeli, "Valla beş benzemezden bir arada siyasi parti oldukça önemli bir kabiliyetle yaşatılır. O kabiliyet var mıdır? Bekleyeceğiz ve göreceğiz." yanıtını verdi.

Bahçeli, 18 Temmuz'da Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının gündemde bulunduğunun ifade edilmesi üzerine, "OHAL ayın 18'i itibarıyla son buluyor. Bu bir toplumsal talep haline dönüşmüş. Fakat OHAL'in uygulamasında aksayan ve ülkeye zarar veren boyutları yeni bir yasa hazırlığıyla giderilecektir. Bu ifade ediliyor. Böyle bir yasa Meclise geldiğinde MHP gereğini yapacaktır." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanı tek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine "Başkan" diye hitap edilebileceğini söylemesinin anımsatılması üzerine Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa, o şekilde yapmak isteyenler yapsın. 'Bunu böyle diyemezsiniz, dememelisiniz' demeye gerek yok. Yalnız cumhurbaşkanı tektir, başkan ise şu salonda 50 tane var. Ülkü Ocakları Başkanı var, parti başkanı var. Ama cumhurbaşkanı tektir."

"AK Parti'den yükselen 'kurucu cumhurbaşkanı' konusundaki değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Doğru bir tabirdir. 94 yıldan bu yana Türkiye'de 3. evre olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oluşmuştur. Bunun kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları olacaktır. O sebepten dolayı bu tabirlerin arkasında başka şeyler aramaya gerek yok. Bunlar doğru tabirlerdir, anlamlı tabirlerdir ve yapılması gereken bir anlayışın işaretidir."

- "Af konusu gündemimizdedir"

"Meclis açılınca af konusu gündeme gelecek mi?" sorusunu Bahçeli, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama faaliyetlerine başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içerisinde göreceğiz." diye yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "MHP'den İYİ Parti'ye geçebilecekler kişiler olacağı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Rüyalar, hayaller, hülyalar çok güzel şeylerdir." karşılığını verdi.

- "Talep ve beklentimizin olmadığını söyledim"

"Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan kurul ve ofislerde MHP'den temsilciler olacak mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Herhangi bir talep ve beklentimizin olmadığını söyledim. Artık Cumhurbaşkanlığı yürütmeyi temsil etmektedir. Kendi inançları, ilkeleri doğrultusunda nasıl hareket edecekler, onların takdirinedir." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeli cumhurbaşkanı İYİ parti

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