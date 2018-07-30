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Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" sözüne ilişkin "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz.

Bahçeli: Herkes ayağını denk alsın

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" sözüne ilişkin "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Celal Adan’a makamlarında nezaket ziyaretinde bulundu. Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Bahçeli, "Yasama Başkanı Sayın Binali Yıldırım Bey'i ziyaretle hem kendilerini tebrik ettim hem de başarılar diledik. Nezaket ziyareti çerçevesinde karşılıklı sohbet olmuştur" diye konuştu.
'ÇOK BÜYÜK HATA İŞLEMİŞLERDİR'
Basın mensuplarının, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" sözüyle ilgili düşüncesini sorduğu Bahçeli, "Gaf kelimesi, sürç-i lisan kelimesi, bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında, bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı, gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Burada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'in ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışardaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir" dedi.
'YUHALAMA BAŞLARSA BUNUN ALTINDAN İYİ PARTİ KALKAMAZ'
"Kasıt olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sorulan MHP Lideri Bahçeli, "Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler, biz başından beri söylüyoruz. Kurulan bir parti var. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var. İYİ Parti açısından yarar var" diye yanıt verdi.

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