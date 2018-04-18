Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan bir süre önce Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, MHP'nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu belirterek barajı aşamayacağını iddia etti.

Okuyan, "Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'na gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız" dedi.

'BELANI BOZKURTLARDAN BULMA'



Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz dün yazılı bir açıklama yaparak, "Konuşması ile anırması arasında hiçbir fark bulunmayan, bunun farkında değilmiş gibi anırmak için sebep arayan…" diye tarif ettiği Okuyan'ı "Belanı Bozkurtlar'dan bulma", "Sırtından sopa eksik olmaz" sözleriyle tehdit etti.

OKUYAN: BEN TÜRKEŞ'LE MÜCADELE VERİRKEN KENDİSİ DAHA DOĞMAMIŞTI



Bu açıklama üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Okuyan, bu sözlerin ölümle tehdit edildiği anlamına geleceğini belirterek, suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Okuyan Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada da, "O yazıyı yazan kişinin yaşı çok genç. Ben Alparslan Türkeş'le mücadele verirken kendisi daha doğmamıştı" dedi.