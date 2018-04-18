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Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak dışında tek başına seçime girip barajı geçmesi durumunda Ankara Tandoğan Meydanı'nda 'anıracağını' söyleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan bir anda gündem olmuştu. Okuyan'ın açıklamalarına Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'dan çok sert cevap geldi.

Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan bir süre önce Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, MHP'nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu belirterek barajı aşamayacağını iddia etti.

Okuyan, "Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'na gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız" dedi.

'BELANI BOZKURTLARDAN BULMA'

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz dün yazılı bir açıklama yaparak, "Konuşması ile anırması arasında hiçbir fark bulunmayan, bunun farkında değilmiş gibi anırmak için sebep arayan…" diye tarif ettiği Okuyan'ı "Belanı Bozkurtlar'dan bulma", "Sırtından sopa eksik olmaz" sözleriyle tehdit etti.

OKUYAN: BEN TÜRKEŞ'LE MÜCADELE VERİRKEN KENDİSİ DAHA DOĞMAMIŞTI

Bu açıklama üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Okuyan, bu sözlerin ölümle tehdit edildiği anlamına geleceğini belirterek, suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Okuyan Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada da, "O yazıyı yazan kişinin yaşı çok genç. Ben Alparslan Türkeş'le mücadele verirken kendisi daha doğmamıştı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkü Ocakları Yaşar Okuyan anırmak MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
YÜCE ALLAH ŞAHİDİMDİR; OKULDAN OCAKLI ÜLKÜCÜ HAREKET MENSUBU OLARAK HAYKIRIYORUZ; MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI İŞGAL ALTINDADIR.. BAHÇELİ İLE BU ZAVALLI İŞGAL KOMİSERLERİDİR...
Kefenle yola çıktı bak sen korkaklığa 13 motorsiklet 67 araç 1 panzer ya bu PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen zat müslüman ya biz şayet bu müslümansa ben değilim benim PAPA dostum değil ben miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinmedim boynumda YAHUDİ tasmasida yok öyleyse birimiz kafir
kankası buna kart bastırmış secimlerden sonra meclise girebilsin diye nemi bastırmış HAMİLİ KART YAKINIMDIR not MİLLİYETCİ YADA ATATÜRK LE İLĞİLİ TİŞÖRT GİYERSE ALMAYIN MECLİSE DİYE buna oy verenlere yazık dünyanın neresinde görülmüşki muhalefete muhalafet olan bi parti bari yugrul türkeş gibi kendin gide idin AKAPE ne sözcü olaydın tugrula dediklerin şimdi sana aynada cevap veriyordur umarım
Olcay Kılavuz çok güzel bir tesbitte bulunmuş. Anırmak isteyenlere yasak yok. Hatta Kulakları uzamış bir yazar bozuntusuda Taksimde anırmak istiyordu. Emin Çölaşan dı galiba....Ne kadar meraklılarmış anırmaya. okumuş, tahsil görmüş, kültürlü insanlar demeye bin şahit ister. "Görüyorsunuz, izah etmeye gerek yok. görüyorsunuz"
cevabı güzel vermiş ama tehdit iyi bir duruş değil.söyler söyler ne alınılıyor
Yaşar efendi, sen Merhum Başbuğ ile neyin mücadelesini verdin şimdi neyin mücadelesini veriyorsun, ozamanlar şerefli ve onurlu bir Ülkücüydün, nezamanki MAO'cu Komünist Perinceğin kuyruğuna yapışıp Komünist oldun işte ozamandan beri zaten ortalıkta anırıp geziyorsun,
Hem suçlu hem güçlü..önce saldır tahrik et..sonra tehdit edildim de..
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