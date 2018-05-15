Bahçeli: Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, "İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır. ABD yönetimi uluslararası hukuka tamamen aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, gerilim ve derin ihtilafları düşmanlık boyutuna tırmandırmıştır. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. Buna hem tarih, hem insanlık vicdanı, hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir. ABD'nin başkentini Kudüs'e taşıması uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twıtter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, "ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık 2017 tarihinde tek yanlı ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi bölgesel huzur ve sükûnete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat vermiştir. İsrail, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarına kast etmiş, sonuç itibariyle katliamcı bir devlet olduğunu hem resmileştirmiş hem de belgelendirmiştir. ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs'e taşıması büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturmuş, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini oluşturmuştur. İsrail, ABD'nin açtığı karanlık ve kanlı güzergâhta gözü dönmüşçesine ilerleyerek Gazze'de son yılların en ağır katliamına imza atmıştır. Dün, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere ve bu kapsamda meşru tepkisini koyan göstericilere acımasızca saldıran İsrail askerleri sayıları 60'ı bulan Filistinliyi öldürmüş, 2 bin 500'ü aşkın Filistinliyi de yaralamıştır. İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır. Mübarek Ramazan ayının hemen öncesinde Gazze'de vasat bulan insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aşmış, sabır taşını çatlatmıştır. İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir" ifadelerini kullandı.