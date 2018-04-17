MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye-Rusya ilişkileri ekseninde dile getirdiği maksatlı sözleri ise ganimet avcılığıdır. Ayrıca Menbiç konusunda hala ayak direten, Türkiye’ye karşı verdiği sözleri tutmayan ABD yeni şartlar oluşturmanın merak ve arayışındadır" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de meydana gelen saldırılar ve kimyasal silah kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye’de asıl gayenin küresel emperyalist hesapların gerçekleşmesi olduğunu dile getiren Bahçeli, "Türkiye, Rusya ve İran’ın hayata geçirdiği üçlü mekanizma Suriye’de gerginliğin azaltılmasına büyük ölçüde katkı vermiştir. Bunu görüyor ve değerli buluyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye-Rusya ilişkileri ekseninde dile getirdiği maksatlı sözleri ise ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Suriye’de kimyasal saldırı sonrasında askeri seçeneklerin konuşulduğu esnada ABD Savunma Bakanı’nın, krizi Cenevre süreci ile bitirmek istediklerini söylemesi ayrıca dikkatlerden kaçmamıştır. Bu ifade ABD’nin kendi kontrolü dışındaki gelişmelerden rahatsızlık duyduğunun açık bir işaretidir. Bu durum Astana süreci ile şekillenen gelişmelerden memnuniyetsizliğin göstergesidir. Menbiç konusunda hala ayak direten, Türkiye’ye karşı verdiği sözleri tutmayan ABD yeni şartlar oluşturmanın merak ve arayışındadır. ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye ile ilgili planlarında PKK/PYD terör örgütünü merkezine alan bir bölünme amacını mahfuz tuttuklarını inkar etmek artık anlamsız, faydasızdır. Aynı ülkeler Duma’daki kimyasal saldırının yaşanmasından önce başta Menbiç olmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/PYD işgalindeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. ABD Başkanı tıpkı rejime saldırı düzenlenmesi aşamasında bir varım, bir yokum derken, benzer tutumunu Suriye’den ayrılıp ayrılmama konusunda da sürdürmüştü. Fransa ise Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırladığı PKK/YPG’li teröristlere destek sözünü yinelemişti. Kısaca Suriye’de yaşanan gelişmeleri birbirinden ayırmak, ayrı yorumlamak hem mümkün değildir, hem de doğru olmayacaktır. Emperyalizm yeni oyunlar, yeni kumpaslar peşindedir. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı’nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak ’Türkiye’nin Afrin’e girişi tekere çomak sokmaktır’ ifadeleri oldukça marazi ve manidardır. Türkiye elbette kendi milli güvenliğini tehdit eden konuları ortadan kaldırma hususunda üzerine düşeni eksiksiz yapmakla mükelleftir.

Muhasım odaklar bölgede oyun kurarken, Türkiye’nin buna sessiz ve seyirci kalması beka düzeyindeki tehlikelere gözünü kapatmak anlamına gelecektir ki, böylesi bir atalet kuşku yok ki, masum ve meşru bir tavır sayılamayacaktır" açıklamasında bulundu.