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Bahçeli: "MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bahçeli: "MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır."


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