HABER

Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek gülümsedi.
MHP lideri Bahçeli, liderler arasında adaylık başvurusu yapan ilk kişi oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Sizi nasıl bir süreç bekliyor" şeklindeki soruya, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" ifadesini kullandı.
Bahçeli, MHP’nin 24 Haziran seçimlerini çok önemsediğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok faydalı olacak kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır" dedi.

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı
İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.