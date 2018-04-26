Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek gülümsedi.

MHP lideri Bahçeli, liderler arasında adaylık başvurusu yapan ilk kişi oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Sizi nasıl bir süreç bekliyor" şeklindeki soruya, "Ülkemiz açısından gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP’nin 24 Haziran seçimlerini çok önemsediğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok faydalı olacak kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır" dedi.

