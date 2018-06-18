Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen partilileriyle bayramlaşmasında seçmene, özellikle de MHP tabanına, “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” sözleriyle “iktidar ortaklığı” mesajını verdiği belirtiliyor.
Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre, Bahçeli’nin daha önce “hükümette yer alıp yer almayacağı” ile ilgili olarak birçok kez ifade ettiği, “Bu, ahlaki değil. Ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz” sözlerinin ardından “seçimlere bir hafta kala neden bu yönde bir çıkış yaptığı” da kulislerde tartışılmaya başlandı.
Bahçeli’nin bu mesajının ardında “AK Parti’nin Meclis’te MHP’ye mecbur olacağının” yattığı iddia ediliyor.
MHP kanadı, 16 Nisan anayasa değişikliği oylamasından çıkan ‘evet’ sonucunun “salt AK Parti’nin değil, MHP’nin de oylarıyla belirlendiğine” dikkat çekiyor. Parti içinde “16 Nisan halkoylamasında MHP’nin ‘neden yeni sisteme ihtiyaç duyulduğuna yönelik’ çalışması olmasaydı, sandıktan ‘evet’ yerine ‘hayır’ çıkabilirdi” yorumları yapılıyor. “Erdoğan’a yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı yolunu açacak oyların Cumhur İttifakı’nın, AK Parti ve MHP’nin oy toplamının olacağı”na işaret edilirken, aynı durumun yeni hükümet sisteminde Meclis’te de oluşacağı belirtiliyor. MHP’ye göre, salt AK Parti’nin Meclis’te çoğunluk yakalaması “yeni dönemde Meclis’te çıkarılacak yasalar için yeterli olamayabilir.” Bu nedenle AK Parti’nin MHP ile olan ittifakının, Bahçeli’nin daha önce vurguladığı gibi “2023’e dek sürmesi gerektiği, MHP’nin de 2023’e dek iktidara destek vereceğinin” altı çiziliyor.
"YÖNETİMDE KRİZ ÇIKAR MI?"
Bahçeli’nin “iktidar ortaklığı” mesajı “sonraki dönemlerde AK Parti ile MHP arasında bir kriz çıkar mı” sorularını da beraberinde getirdi. Ancak MHP’de, “oluşabilecek bu tür anlaşmazlık durumlarına” ilişkin “Krizler aşılmak için vardır” değerlendirmesinde bulunuluyor. “Cumhur İttifakı’nın bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bu noktada ittifakı oluşturan siyasi parti liderlerinin kararlarının esas olacağı” ifade ediliyor.
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