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Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir" dedi.

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Bu meseleler, Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir" dedi.

Bülent Tezcan, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Tezcan, Enis Berberoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu, Türkiye'deki süreci yakından izlediğini söyledi.

Berberoğlu'nun, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok mutlu ve umutlu olduğunu dile getiren Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayımızın ve partinin performansından çok memnun. Son dönemdeki kampanyayı yakından izlediğini gördük. Kampanya ile ilgili önerilerini söyledi. Sayın Enis Berberoğlu, şu anda rehin alınmış milletvekilimiz. Dolayısıyla bu kampanyada onun görüşleri, birikimi tecrübesi çok önemli. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hangi dile dikkat etmek, hangi üslupla hareket etmek lazım, bu konuda ayrıntılı bir görüşmemiz oldu. Sonuç itibarıyla o da kampanyanın bir parçası. Milletin sandıkta gerekli cevabı vereceğinden şüphe duymuyor."
Enis Berberoğlu'nun tutuklu olmasının, Türk adaleti ve yargısı açısından "utanç tablosu" olduğunu savunan Tezcan, "Anayasa Mahkemesi'ne bu vesileyle bir kez daha seslenmek istiyorum. Mahkemelerin bu süreçte tahliye kararı vermesi gerekirken, hala haksız biçimde milletvekilimiz tutukludur. Milletvekilinin yeri milletin meclisidir. Milli irade tutsak alınmıştır. Anayasa Mahkemesi bir yıla yakın süre oldu hala Enis Berberoğlu ile ilgili bir karar vermedi. Anayasa Mahkemesi'nin derhal karar vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

'PARLAMENTODA OTURUR KONUŞURUZ'

Bülent Tezcan, Türkiye'nin 25 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 9 Temmuz'dan itibaren bambaşka bir tabloya uyanacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Muharrem İnce olacak, CHP iktidar olacak, yargı bağımsız olacak. Adalet problemi Türkiye'de kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Sözcüsü Tezcan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin partisinin düşüncesinin ne olduğu sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz, ittifak bu konuda müttefik mi, tek adam koalisyonu bu konuda müttefik mi diye merak ediyorduk. Bugün gelen açıklamalardan tek adam koalisyonunun lideri, yani Sayın Bahçeli'nin ittifaktaki ağabeyi Erdoğan, 'Bizim bununla ilgimiz yok.' demiş. Demek ki birbirleriyle henüz görüşüp danışmadılar. Bu meseleler Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak, Twitter mesajlarıyla görüşülecek işler değildir. Parlamentoda oturur konuşuruz. Böyle bir tablo ne isteniyor, ne çerçevesi var bakmak lazım." (AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
fetöcüleride çıkarın diyememiş tezcan
@ardaank Baş fetöcüler duruyor onlara da sıra gelecek ülkenin başına bu sağcılar yüzünden geliyor ne geliyorsa kafa çalışmıyor ..
Bahçeli gündemde kalmak için saçmalıyor Tarihe not düşüyorum AFFETMEYECEK SİZLERİ BU TARİH .
Anlaşıldı ,af ne demek?Kime af vereceksin sayın Bahçeli?Adam öldürene mi?Yoksa ölen insanın çocuklarını sen mi bakacaksın?Kan davasını nasıl önleyeceksin.Ya da gasp yapanların,hırsızlık yapanların suçlarını mı af edeceksin.Mağdurlara ne diyeceksin sayın Bahçeli.Yüzün kızarmayacak mı?Sayın Bahçeli bu tür suçları devlet yada siyasiler af edemez,çünkü onların affı mümkün değil.Mağdurları af etmediğini devlet af edemez.Öyle anlıyorum ki sayın Bahçeli FETO cuları dillendire dillendire af etmeyi düşünüyor.Çünkü onlar devlete karşı koymaya kalkıştı.Sizin af etme yetkiniz hangisi ?Herkes düşünsün.
onlara göre bu meseleler seçim yatırımı bakın biz çıkartmayı istedikte muhalefet itiraz etti demek için ama bunun bütün ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğunu unutmuşlar şimdiye kadar afla çıkan kaç kişi yeniden ceza evine geriye girdi hiç bunun anketini yapıp araştıran varmı acaba
16 yıl sorunları çözülmeyen EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN ve STAJ mağduru olan vatandaşları unutmayın.....
Devlet bahçeli iyiden iyiye başkan yardımcılığına kaptırmış kendini.
tezcan efendi işi bürokrasiye çevirmeye çalışıyor.. ama bahçeli direk olarak "" pkk lılar, fetöcüler "" demiş olsaydı tüm chp liler , boka üşüşen sinekler gibi atlarlardı bu teklife.. hatta bahçeliye madalya bile takarlardı..
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