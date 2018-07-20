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Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için eleştirilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Araz, bir açıklama daha yaptı. Araz, "Çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil" diye konuştu

Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arkaz, Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini, devlet terbiyesi aldığını söyledi. Bahçeli'yi 1975 yılından beri tanıdığını belirten Arkaz, aralarında 'abi-kardeş' ilişkisi olduğunu ifade etti. Arkaz, sözlerine şöyle devam etti:

'MAGAZİN HALİNE GETİRDİLER'

"Bunun siyasi amacı yok. Spontane gelişmiş hareketti. Devlet Bey, nezaketen bize 'hayırlı olsun' dedi. Biz de öyle bir harekette bulunduk. Devlet Bey abimiz, büyüğümüzdür. Allah bize utanacak, mahçup olacak bir şey vermesin. Ülkemizin o kadar sorunu, bir sürü sıkıntılar varken bazı arkadaşlar bunu magazin haline getirdiler, çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil."

Arkaz, İYİ Parti'den MHP'ye geçiş olup olmayacağı yolundaki soruyu da "Şu anda öyle bir şey asla yok. İleride de olacağını sanmıyorum. Biz kendi önümüze bakıyoruz, programlarımız farklı. Biz daha yeni kurulduk, 8 aylık bir partiyiz. 8 aylık bir parti 5 milyon oy, yüzde 10 oy aldı. Kurulup 6 ayda, 1 yılda yok olan çok parti oldu" diye yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ parti Devlet Bahçeli hayati araz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aslında sen ve elini öptüğün kişi çok üstünde durulucak insanlar değilsiniz ama akp bilerek yandaş medyaya servis ettiriyor bu haberi çünkü iyi partiyi parçalamak istiyor.
o zaman yetiştiği lider kabul ettiğiniz kişi seni Vekil yapaçaktı Meral AKSENER yanlış yaptın kocum
Bahçıvan 80 yaşındaki adama da el opturmustu bahçıvani BOZKURT bilirdik BOZKURTLARA hayvan diyen BOPCULARA iti olmuş o yüzden bahçıvan hükümsüzdür zurriyetsizdir.... zurriyetsiz adamdan korkacaksın... biz IYIler için yok hükmündedir zurriyetsizler
Bahçıvan 80 yaşındaki adama da el opturmustu bahçıvani BOZKURT bilirdik BOZKURTLARA hayvan diyen BOPcularin iti olmuş o yüzden bahçıvan hükümsüzdür... IYIler için yok hükmündedir zurriyetsizler!.... hesap sormazsam namerdim deyip bastonluk yapar
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