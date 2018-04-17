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Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündemi sarstıç İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yanıt geldi. Akşener, "Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. Sarayın küçük ve büyük ortağı ne karar verecek bekliyoruz. İYİ Parti için hiç bir sorun yoktur." dedi

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Meral Akşener'in erken seçimle ilgili açıklamaları şöyle;

Biz İYİ Parti olarak önce İstanbul’da 39 ilçede tek tek esnaf eli sıkarak, kapı zili çalarak vatandaşa kendimizi anlatmak ve insanların dertlerini dinlemek üzere bir çalışma başlattık. Bu haftalıkta İstanbul’da olduğumuz için buradan sesleniyorum size.

Bahçeli’nin seçim talebini birlikte duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan, programlar konuşulmamıza rağmen arkadaşlarımızın çağırılmadığı bir dönemden çıkıp geldik. Bizim için erken seçim zamanında seçim bizim için sorun değildir. Bakalım Erdoğan ve küçük ortağı bahçeli ne karar verecek.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi. Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle kasıma kalacağını tahmin ediyorduk” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim Meral Akşener Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ZAVALLI FETÖ UŞAGI
@skystone60 UTANMAZ GÖZÜNÜ AÇMIYORKİ DOGRUSUNU GÖRMEYİM DİYE ANCAK BİLDİKLERİ TEK SİLAH İYİ ÇAMUR ATIYORLAR ALLAHTAN KORKMADAN
İlk boyunun ölçüsünü alacak sensin..Konsensüs un anketinde 2.7 görünüyorsun..boş ve gereksiz siyasetçi..girdiğin partilere hep ihanet ettin..dyp akparti mhp
Tek oyum var o da sizin Meral hn.
EVET ÜLKEME YENİBİR UFUKTAN YENİ BİR GÜN DOGACAK İŞLLH AYDINLIK GELECEK
Sayın akşener ,sayın cumhurbaşkanımız ne derse o olur,sayın bahçelinin ne dediğinin hiç bir önemi onlar ölçer biçer hesaplarlartek hesaplayamadiklari şey sandık.ondan çok korkuyorlar
bizim açımızdan sorun var diyecek değilsin her halde. Bahçelinin yaptığı manevralarla iyice mallaştınız. Elinizden aşağılamaya çalışmak ve hakaretten başka bir şey gelmiyor. zavallılar.
Ekonomi zortluyor... Şeker fabiraklarından gelen para ile bir anca önce seçimi de atlatıp sonrası allah kerim diye düşünüyorlar. 2019 Kasım'a çok daha beter olacak ülke ekonomisi çünkü gün geçtikçe oyların eriyeceğini çok iyi biliyorlar.
Sn. Akşener sizin son zamanlardaki konuşmalarınız değişti. Tv proğramlarında da bunlar dile getiriliyor. Bahçeli'yle aynı yolda ilerliyor gibi bir halin vay ya, hadi hayırlısı.
Ülkemin aydınlık geleceği,demokrasi,özgürlük ,ekonomik kalkınması,yolsuzlukların son bulması ve hırsızların, vatana ihanet derecesinde hata yapanların yargılanması için oyum İYİ parti ve ittifak yaptıklarına olacaktır.
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