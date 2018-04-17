Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Meral Akşener'in erken seçimle ilgili açıklamaları şöyle;

Biz İYİ Parti olarak önce İstanbul’da 39 ilçede tek tek esnaf eli sıkarak, kapı zili çalarak vatandaşa kendimizi anlatmak ve insanların dertlerini dinlemek üzere bir çalışma başlattık. Bu haftalıkta İstanbul’da olduğumuz için buradan sesleniyorum size.

Bahçeli’nin seçim talebini birlikte duyduk. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten ağır bir karartma uygulanan, programlar konuşulmamıza rağmen arkadaşlarımızın çağırılmadığı bir dönemden çıkıp geldik. Bizim için erken seçim zamanında seçim bizim için sorun değildir. Bakalım Erdoğan ve küçük ortağı bahçeli ne karar verecek.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi. Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle kasıma kalacağını tahmin ediyorduk” ifadelerini kullandı.