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Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın'ın sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Aydın, onaylı Twitter hesabından "Vur Bozkurt’um.. Vur tilkiye… Vur kurtulsun Türkiye..." diye yazdı. Paylaşımın İYİ Parti Bağcılar standına yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili olduğu iddiası tartışmalara neden oldu.

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Pazar akşamı İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da seçim çalışması yapan üyelerine bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 İYİ Parti üyesi yaralandı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İYİ Parti'ye yapılan bu saldırı büyük endişe yaratırken, Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın'ın paylaşımı dikkat çekti.

Aydın, paylaşımında “Vur Bozkurt'um.. Vur tilkiye… Vur kurtulsun Türkiye…” ifadelerini kullandı.

DİZİDEKİ ŞİİRİ YAZMIŞ

Sosyal medya kullanıcıları “Gençleri ateşe iterek, geleceğini karartarak ülküye ulaşacaksınız öyle mi?” diye sordu. Aydın bu yorumları yanıtsız bırakırken, Aydın'ın bu paylaşımıyla ilgili Ortadoğu Gazetesi köşe yazarı Yıldıray Çiçek, “Savaşçı isimli dizide Ülkücü şehit Süleyman Özmen'le ilgili şiir okunduğu için bu paylaşımı yapan Aydın'ı kendi senaryolarına alet eden Devrimcilerin, komünistlerin, CHP'nin İYİ sığıntıları ne bilsin o şiiri, ne bilsin Süleyman Özmen'i” diye savunma yaptı.

İşte tartışmalara neden olan o paylaşım;

bahcşelı


İYİ Partililere bıçaklı saldırı!İYİ Partililere bıçaklı saldırı!
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Anahtar Kelimeler:
seçim MHP İYİ parti Bağcılar saldırı Bilal Aydın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
güzel şiirmiş vur bozkurtum vur tilkiye kurtulsun türkiye
kurt kışı geçirir amma yediği ayazı unutmazmış reis
keşke biraz beyniniz olsa da fikirleriniz vuruşsa
O zaman her derdimizi, tepkimizi şiirlerle anlatalım. Nasıl olsa şiir(!).
AKP ye oy ver Turkiye batsın diyorlar.
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