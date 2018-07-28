HABER

Bahçeli: Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse takas imkân ve ihtimali doğabilecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir.

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twıtterdan 'Askıda Ekmek Projesi' ve Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Bahçeli, 'Askıda Ekmek Projesi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib 'Ekmek-Tuz Hakkı' kavramıyla vefakâr olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır. Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım 'Askıda Ekmek Projesi' geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. Askıda Ekmek Projesi’nin iki ana kaynağı vardır. Birincisi inanç ve iman ölçülerimiz, ikincisi Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncüdür. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır,esastır. Askıya koyulan ekmek Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib 'Ekmek-Tuz Hakkı' kavramıyla vefakâr olmanın önemine, toplumun birlik ve beraberliğindeki gücün dayanışma ve yardımseverlik olduğuna işaret etmiştir. Ekmek; nimettir, berekettir, değerdir, aç karınların azığı, tok gönüllerin aşıdır. Ekmek aynı zamanda milli ve manevi hayatımızın mihveridir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, başlattığım 'Askıda Ekmek Projesi' geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur. 'Ekmek-Tuz Hakkı' Türk kültürünün müşfik bir mükâfatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir.

"PAPAZ BAHANESİYLE ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ, EĞMEYECEĞİZ"
Bahçeli, Rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir.

PAPAZI İSTEYEN ABD, PENSİLVANYA'DAKİ HAİNİ VERİRSE TAKAS İMKÂN VE İHTİMALİ DOĞABİLECEKTİR
Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…"

PARTNERİşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...İşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...
Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskliBakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri daha hızla aşacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri daha hızla aşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

İYİ Partililer Meral Akşener'i ikna etmek için İstanbul'a yürüyor

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdidine ilk tepki

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.