Bahçeli partilileriyle bayramlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bekamız, güvenliğimiz, geleceğimiz ve ekonomik büyümemiz, milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır." dedi. Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşmanın ardından partililere hitap etti. Bayramın İslam alemine, Türk milletine ve dava arkadaşlarına hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Bahçeli, TBMM'nin almış olduğu karar gereğince, 27. Dönem Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını hatırlattı. Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği 60 günlük seçim sürecinin 30 gününün mübarek ramazan ayına rastladığını belirterek, böyle anlamlı ve ulvi bir günde Türk milletinin 24 Haziran seçimlerine hazırlandığını söyledi. Bu seçimlerin millete, devlete, bütün siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylığı için milletin huzuruna çıkmış olanlara hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu seçim çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş ve yukarısındaki kadın, erkek, genç bütün seçmen grubumuzun sandığa gitmesi ve böyle bir önemli seçimde görevini yerine getirmesi en önemli dileğimizdir. Eğer bu seçimler yüksek katılımla olur ise çok şey çok daha iyi anlaşılacak. Hangi odaklar, hangi propaganda araçlarıyla milleti yanıltmaya yönelmişlerse milletin yüksek katılımıyla bu odakların propagandasına ve provokasyonlarına ne kadar karşı durduklarını göstereceklerdir. O bakımdan, bütün vatandaşlarımızdan bu bayram vesilesiyle isteğimiz odur ki yüksek bir katılımla bir yandan cumhurbaşkanımızı bir yandan TBMM'yi oluşturacak olan 24 Haziran seçimlerine çok daha büyük bir önem ve anlam yüklemeliyiz. Bunu milletimiz olarak yapacağımız inancındayız."

Bahçeli, MHP'nin halkla yüz yüze bir seçim stratejisi yürüttüğünü, aldığı bilgiye göre vatandaşların ve dava arkadaşlarının bu seçimlere çok büyük alaka gösterdiğini ifade etti. Ankara'yı örnek vererek, MHP'nin üç bölgede 36 milletvekili adayının olduğunu belirten Bahçeli, "Bütün bunları dikkate aldığımız vakit, Ankara İl Başkanlığımızın genel koordinatörlüğünde, bir disiplin içerisinde seçilip seçilmeme yerini düşünmeksizin, yüksek bir dava şuuruyla milletvekili (adayı) arkadaşlarımızın 36'sı birden kol kola kenetlenmiş vaziyette çalışmalarını sürdürmektedir." dedi. - "TBMM'de güçlü MHP'nin varlığı ortaya konacak" Bahçeli, bu seçimlerde milletvekili adaylarının ve teşkilatlarının halkla yüz yüze, kol kola, el ele bir çalışma dönemi başlattığını dile getirerek, sessiz bir çoğunlukla TBMM'de güçlü bir MHP'nin varlığının ortaya konacağını umduğunu söyledi. Seçim yaklaştıkça, medya ve diğer araçlarla özellikle MHP üzerinde önemli kurgular yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, MHP'nin yok farz edilmeye ve kamuoyunun aldatılmaya çalışıldığını vurguladı.

Bunların, 24 Haziran sabahı seçim sandığına gidip gitmeyeceği şüpheli olan, kime oy vereceği meçhul olan insanlar olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: "Allah nasip ederse 24 Haziran saat (gece) 12.00'den sonra her biri şaşkın ördeğe dönecek ve MHP'nin varlığını göreceklerdir. Öte yandan, bu fitne ve fesat son günlerde değişik üsluplarla yaygınlaşmaktadır. Bütün bunlara karşılık MHP, Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki partiden bir tanesidir. Cumhur İttifakı'nın adayı ise sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla MHP'liler cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a oylarını kullanacak. Cumhur İttifakı'nda oyunu kullanırken de ittifakı oluşturan siyasal kimliğini koruyarak, ilk defa Türkiye'de bir ittifak yapısı içerisinde varlığını sürdürmek isteyen MHP'ye oy vereceklerdir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Değişik usullerle arkadaşlarımızı zihni kargaşaya sürüklemek isteyenler, burada gerçeği yine 24 Haziran'da saat (gece) 12.00'de en geç görmüş olacaktır. Bu sebepten dolayı bir konunun altını çiziyorum. Bu seçimin önemi buradadır. Bu seçimin arka planı Türk milletinin geleceğidir, Türk milletinin teminatıdır."